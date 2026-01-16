Soggiorni studio INPS 2026: obiettivi e finalità del programma. È online il bando INPS 2026 per i soggiorni studio all’estero, un’opportunità pensata per rafforzare le competenze linguistiche degli studenti delle scuole superiori attraverso un’esperienza formativa immersiva.

Il programma è finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR), con livelli che vanno dal B2 al C2.

L’iniziativa mira non solo a migliorare la padronanza della lingua straniera, ma anche a favorire l’autonomia personale, l’apertura culturale e la capacità di adattamento in contesti internazionali, elementi sempre più centrali nei percorsi di studio e di accesso al mondo universitario e professionale.

Chi può partecipare: requisiti anagrafici e scolastici

Il bando è riservato ai figli o orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPS o alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Possono presentare domanda gli studenti che abbiano almeno 16 anni, che frequentino nell’anno scolastico 2025/2026 la seconda, terza, quarta o quinta classe di una scuola secondaria di secondo grado.

Requisito fondamentale è il possesso, alla data del 31 dicembre 2025, di una certificazione linguistica di livello almeno B1, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), relativa alla lingua oggetto del corso all’estero.

Caratteristiche dei corsi e certificazione finale

I soggiorni studio finanziati dal bando INPS devono avere una durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane, con una frequenza obbligatoria di almeno 20 ore settimanali da 60 minuti ciascuna. I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel Paese in cui la lingua studiata è lingua ufficiale e nel periodo compreso tra giugno e il 31 agosto 2026.

Al termine dell’esperienza, il percorso formativo deve essere finalizzato al superamento di un esame per il conseguimento della certificazione B2, C1 o C2, riconosciuta dal MIM. Il beneficiario è tenuto a conseguire la certificazione e a caricarla nella procedura INPS entro e non oltre il 15 febbraio 2027, pena la decadenza dal beneficio.

Come e quando presentare la domanda: scadenze da non perdere

La domanda di partecipazione al bando soggiorni studio INPS 2026 deve essere presentata esclusivamente online dal richiedente della prestazione sul sito ufficiale dell’INPS. La procedura sarà attiva a partire dalle ore 15:00 del 20 gennaio 2026 e resterà aperta fino alle ore 12:00 del 10 febbraio 2026. È fondamentale rispettare le tempistiche indicate, poiché le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Per molte famiglie, questa misura rappresenta un’occasione concreta per offrire ai propri figli un’esperienza di studio all’estero di alto valore formativo, capace di incidere positivamente sul futuro accademico e professionale degli studenti, per ulteriori dettagli e novità vai su Bonus giovani 2026, gli incentivi confermati dalla Manovra.