Il Meteo Sicilia segnala un peggioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del fine settimana. Dopo una giornata di venerdì caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, tra sabato e domenica la regione sarà interessata da una fase più instabile, con precipitazioni irregolari soprattutto sui settori ionici e orientali. Le temperature resteranno nel complesso contenute, mentre i venti di Scirocco contribuiranno a rendere i mari mossi.

Meteo Sicilia: venerdì con nubi in aumento e piogge dal pomeriggio

Oggi, venerdì, il Meteo Sicilia prevede un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata sarà segnata da un deciso aumento della nuvolosità su gran parte della regione, con l’arrivo di precipitazioni deboli o localmente modeste a partire dal tardo pomeriggio, in particolare sui settori orientali. Maggiori spazi soleggiati resisteranno invece lungo le aree tirreniche. Le temperature massime si manterranno comprese tra 12 e 17 gradi, mentre le minime resteranno stabili.

Meteo Sicilia: sabato instabile con piogge sui settori ionici

Domani, sabato, la pressione sarà bassa sulla regione. Il Meteo Sicilia indica cieli molto nuvolosi o coperti, soprattutto lungo il versante ionico, dove sono attese precipitazioni irregolari nel corso della giornata. Le temperature massime oscilleranno tra 9 e 17 gradi, con valori notturni in aumento. I venti soffieranno di Scirocco, anche moderati, e i mari risulteranno generalmente mossi, con condizioni meno favorevoli lungo le coste esposte.

Domenica: situazione variabile città per città

Domenica il Meteo Sicilia sarà caratterizzato da una spiccata variabilità. Nubi sparse su Agrigento, Palermo, Trapani e Ragusa, con temperature massime comprese tra 12 e 17 gradi. Piogge previste su Catania, Siracusa, Messina ed Enna, alternate a schiarite soprattutto nelle ore centrali della giornata. A Catania e Siracusa sono attese quindi precipitazioni sparse, anche se generalmente deboli, mentre a Enna il tempo sarà instabile con pioggia e aperture. I venti risulteranno in prevalenza moderati dai quadranti meridionali o orientali, con mari da poco mossi a mossi.