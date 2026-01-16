Eventi Catania: Eventi gratuiti del weekend a Catania tra cultura e comunità. Un weekend intenso e ricco di significato attende Catania e la sua area metropolitana, con un calendario di eventi che mette al centro la cultura accessibile, la partecipazione collettiva e il legame con il territorio.

Dai mercati sostenibili alle iniziative artistiche, passando per teatro, fotografia, libri, spiritualità e vita di piazza, la città offre occasioni preziose per vivere il tempo libero in modo consapevole e stimolante.

Una proposta ampia e trasversale, che parla a studenti, famiglie e cittadini, confermando il ruolo della cultura come motore di socialità e inclusione.

Riciclo, sostenibilità e filiera corta: il valore del Second Hand Market

Tra gli appuntamenti più rappresentativi del weekend spicca il Second Hand Market, in programma ogni terzo sabato del mese dalle 10:00 alle 13:00 presso La Terra di Bó, a Villa Di Bella, Viagrande. Inserito all’interno del Mercatino Bio di Bó, l’evento diventa un vero e proprio laboratorio di economia sostenibile, dove il riuso degli oggetti si intreccia con la promozione di un consumo etico e responsabile.

Non solo abbigliamento e oggettistica di seconda mano, ma anche prodotti biologici, locali e a km zero, che permettono ai visitatori di sostenere piccoli produttori del territorio. Il mercato si configura così come uno spazio di incontro e scambio, capace di sensibilizzare su temi ambientali e sociali attraverso gesti quotidiani, rafforzando il senso di comunità e di appartenenza.

Eventi Catania: Il teatro popolare come specchio della società

Venerdì 16 gennaio alle ore 19:00, il Teatro Gilberto Idonea di Sant’Agata Li Battiati apre le porte alla commedia “I Turchi”, portata in scena dal Teatro Popolare di Maria Maugeri. Con ingresso gratuito e patrocinio istituzionale, lo spettacolo rappresenta un esempio virtuoso di teatro accessibile e profondamente radicato nella tradizione.

Attraverso una trama ricca di equivoci, personaggi grotteschi e situazioni paradossali, l’opera riesce a far ridere e, allo stesso tempo, a stimolare riflessioni sui rapporti familiari, sull’ipocrisia e sulle dinamiche sociali. L’opera in 3 atti, è una brillante rappresentazione per trascorrere una serata piacevole di grande divertimento con spunti di importante riflessione. Il linguaggio semplice e diretto del teatro popolare diventa così uno strumento potente per coinvolgere il pubblico, trasformando una serata di svago in un momento di condivisione culturale autentica.

Eventi Catania: Libri, fotografia e arte, tre narrazioni che cambiano lo sguardo

Il weekend si arricchisce di appuntamenti dedicati alla parola scritta e all’immagine come strumenti di racconto e consapevolezza. Sabato 17 gennaio, alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma, la presentazione del libro “Declinazioni umane” di Antonello Di Grazia offre uno spazio di dialogo aperto tra autore, pubblico e interpreti, in un confronto sulle molteplici sfumature dell’esperienza umana.

Parallelamente, Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 10:30, il Museo Diocesano di Catania ospiterà l’inaugurazione di “Si muove la città – Sguardi sul quartiere San Cristoforo”, mostra fotografica promossa dalla Caritas diocesana di Catania nell’ambito del progetto nazionale “Percorsi di speranza” di Caritas Italiana e realizzata con la collaborazione del dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania e con il contributo di associazioni e parrocchie del territorio.

Sarà presente l’Arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna. Attraverso 18 scatti, realizzati principalmente da under 35, la mostra fotografica svela luoghi e abitanti del quartiere San Cristoforo per ribaltarne la narrazione e restituirne complessità, contraddizioni e straordinaria vitalità. La mostra, a ingresso libero, sarà fruibile dal 10 gennaio al 12 febbraio del 2026, dal lunedì alla domenica dalle ore 9;00 alle ore 18:00.

A Mascalucia, infine, l’arte fotografica incontra la dimensione conviviale con l’incontro e l’aperitivo insieme all’artista Emanuele Carpenzano, sottolineando il valore dell’arte come relazione viva tra spazio, persone e comunità.

Eventi Catania: Tradizioni e spiritualità

Accanto alle iniziative culturali, il weekend è attraversato anche da momenti di forte valore simbolico e identitario. Nella giornata odierna, Venerdì 16 gennaio, la visita delle reliquie di Sant’Agata nel quartiere San Giorgio rappresenta un evento centrale nell’ambito dell’Anno Agatino, capace di unire fede, memoria e partecipazione collettiva.

La Santuzza verrà accolta alle 16:00, presso la chiesa “San Massimiliano all’Immacolata” (Via dell’Usignolo, 3), quindi si raggiungerà, in processione, la chiesa parrocchiale (Via dei Calici, 37) dove verrà celebrata la S. Messa.

Evento speciale a pagamento: il LUDUM si trasforma in Hogwarts

A chiudere il programma, un appuntamento pensato per famiglie e appassionati di magia: “Incantesimi e Pozioni – Harry Potter Fest”, in programma al LUDUM Science Center. Un evento a pagamento che unisce intrattenimento e divulgazione scientifica, trasformando il centro in una vera scuola di magia tra esperimenti, giochi e narrazione. Preparate le bacchette, affilate l’ingegno e lasciatevi travolgere da un’esperienza unica tra esperimenti, giochi e misteri ispirati al mondo di Harry Potter.

Dalla cerimonia del Cappello Parlante ai laboratori di pozioni, passando per creature fantastiche e stanze misteriose, l’esperienza è costruita per coinvolgere grandi e piccoli in modo immersivo. Un format che dimostra come anche la scienza possa essere raccontata in modo creativo e accessibile, avvicinando il pubblico più giovane alla conoscenza attraverso il gioco.

Dress Code: vieni pure se vuoi con mantello, bacchetta o abito della tua Casa di Hogwarts. Prenotazione obbligatoria: 348 5205905. Un evento magico per grandi e piccini. Prenota subito posti limitatissimi, preparati a vivere una notte di pura magia.