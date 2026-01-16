Borsa di studio AIESiL 2026: Un premio per valorizzare la cultura della sicurezza sul lavoro tra i giovani. La borsa di studio AIESiL 2026 rappresenta un’opportunità concreta per gli studenti del quinto anno degli Istituti Tecnici di confrontarsi con il tema cruciale della sicurezza sul lavoro.

L’Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (AIESiL) mette in palio 500 euro per la migliore tesina realizzata dagli studenti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza dei rischi e delle buone pratiche da adottare negli ambienti professionali.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso educativo che AIESiL porta avanti da anni, convinta che la formazione sulla salute e sicurezza non debba limitarsi all’ambito universitario o professionale, ma partire già dalle scuole superiori.

La consegna del premio avverrà il 28 aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza, un momento simbolico che rafforza l’importanza di riconoscere e valorizzare il talento dei giovani in materia di sicurezza sul lavoro.

Come partecipare alla borsa di studio AIESiL 2026: scadenze e requisiti

Gli studenti interessati possono partecipare compilando il modulo ufficiale, che deve essere trasmesso dal dirigente scolastico dell’istituto, previa lettura del regolamento allegato al bando. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 31 gennaio 2026, rendendo essenziale una pianificazione attenta.

La valutazione delle tesine terrà conto della completezza dei contenuti, dell’originalità e della capacità di trasmettere consapevolezza sulla sicurezza nei contesti lavorativi. Partecipare significa non solo contendersi il premio economico, ma anche entrare in un circuito di visibilità nazionale e ottenere un riconoscimento che può arricchire il proprio percorso scolastico e professionale.

Formazione gratuita online per alternanza scuola-lavoro

Oltre alla borsa di studio, AIESiL offre un percorso formativo gratuito per tutti gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, obbligatori per legge. Il pacchetto formativo, previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/08, comprende 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica per ambienti a basso rischio, erogate completamente online.

Al termine del corso, gli studenti ricevono un badge personale con accesso al portale cvdellasicurezzasullavoro.it, dove possono registrare le ore di formazione, documentare le competenze acquisite e costruire un curriculum digitale coerente con le esigenze del mondo del lavoro. Questo approccio permette ai ragazzi di sviluppare competenze concrete e spendibili, migliorando le proprie prospettive future e preparando una solida base per l’ingresso nel mercato professionale.