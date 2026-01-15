Ministero della Giustizia: Il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, ha avviato nuove selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi di lavoro rivolti a esperti in servizio sociale e medici.

I professionisti selezionati opereranno presso gli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna e gli Istituti Penitenziari di diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 19 gennaio al 20 febbraio 2026, secondo le modalità previste nei singoli avvisi.

Profili ricercati dal Ministero della Giustizia

Le selezioni indette dal Ministero della Giustizia riguardano due principali profili professionali.

Esperti in servizio sociale

È prevista una selezione pubblica finalizzata alla formazione di elenchi di esperti in servizio sociale da cui attingere per incarichi di collaborazione libero-professionale. Le attività si svolgeranno presso i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.

Gli incarichi riguardano i distretti delle Corti d’Appello di:

Venezia

Trieste

Trento

Sezione distaccata di Bolzano

Ogni candidato può presentare domanda per più distretti e più regioni.

Medici

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato anche manifestazioni di interesse per incarichi libero-professionali rivolti a medici, in particolare per:

Casa di Reclusione di Noto (medico competente e sorveglianza sanitaria);

Casa Circondariale di Vallo della Lucania;

Casa Circondariale di Venezia SMM.

Gli incarichi riguardano la tutela della salute dei detenuti lavoranti e la sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre al personale dipendente.

Requisiti richiesti per partecipare

Requisiti per esperti in servizio sociale

Per accedere alla selezione del Ministero della Giustizia è necessario possedere:

iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;

partita IVA attiva o dichiarazione di apertura in caso di incarico;

assenza di precedenti penali;

età superiore ai 25 anni;

assenza di rapporti di lavoro dipendente con il Ministero della Giustizia;

assenza di cause di inconferibilità di incarichi con la Pubblica Amministrazione.

Eventuali titoli di specializzazione ed esperienze professionali attinenti all’esecuzione penale per adulti e minori potranno essere valutati in sede di colloquio.

Requisiti per medici

Per i medici sono richiesti almeno:

laurea in Medicina e Chirurgia;

iscrizione all’Ordine professionale.

Per l’incarico presso la Casa di Reclusione di Noto sono inoltre richiesti specifici requisiti aggiuntivi, tra cui specializzazioni in medicina del lavoro, igiene e medicina preventiva o medicina legale.

Come si svolge la selezione

Le modalità di selezione variano in base al profilo:

Esperti in servizio sociale: colloquio di idoneità volto a verificare competenze, attitudini e conoscenze professionali. Il calendario sarà pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia almeno 10 giorni prima.

colloquio di idoneità volto a verificare competenze, attitudini e conoscenze professionali. Il calendario sarà pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia almeno 10 giorni prima. Medici: valutazione dei titoli e del curriculum professionale, senza prova orale.

Come presentare la domanda

Esperti in servizio sociale

La domanda deve essere presentata utilizzando l’apposito modello ufficiale, firmato e corredato da:

curriculum vitae in formato Europass;

copia del documento di identità.

L’invio va effettuato entro il 20 febbraio 2026 tramite PEC all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Venezia.

Medici

Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, rispettando le scadenze indicate nei singoli avvisi:

Noto: entro il 23 gennaio 2026;

Vallo della Lucania: entro il 19 gennaio 2026;

Venezia SMM: entro il 21 gennaio 2026.

Alla candidatura deve essere allegato il curriculum vitae e la documentazione richiesta.