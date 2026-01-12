Meteo Sicilia: durante questo nuovo inizio settimana, le temperature si abbasseranno di diversi gradi in quasi tutta la Sicilia. In alcune zone le temperature minime scenderanno fin sotto lo zero. Nonostante ciò, si prevedono cieli sereni al massimo poco nuvolosi, non saranno quindi previste precipitazioni significative. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, lunedì 12 gennaio 2026

Per la giornata di oggi, 12 gennaio 2026, si prevedono cieli sereni con qualche nube sparsa, durante tutto l’arco della mattinata e del pomeriggio, in tutti i capoluoghi siciliani! Le temperature si abbasseranno di qualche grado rispetto alla settimana precedente. La temperatura massima più alta, di soli 13 gradi, si registrerà a Trapani. A seguire, con 12 gradi, le città di Agrigento, Catania, Palermo e Siracusa. Per quanto concerne la città più fredda sarà Enna con -1 grado, durante le ore serali e notturne. A seguire la città di Caltanissetta con 1 grado e Ragusa con 2 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 13 gennaio 2026

Per la giornata di martedì’ 13 gennaio 2026, le nubi si allontaneranno in quasi tutti i capoluoghi siculi, uniche eccezioni le città di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani. Il cielo splenderà in tutte le altre città della Sicilia e durante tutto l’arco della mattinata. Le temperature massime e minime timidamente si alzeranno un po’ ovunque! Le città più calde saranno: Siracusa, Palermo, Trapani e Catania con massime di 15 gradi durante le ore centrali della giornata. Per quanto concerne le minime anche queste saranno in leggero aumento la città più fredda sarà a Enna con 0 gradi di minima durante le ore serali e notturne e 15 gradi di massima durante le ore centrali della giornata a seguire la città di Caltanissetta con 0 gradi di minima e 11 gradi di massima.

Meteo Sicilia, mercoledì 14 gennaio 2026

Per la giornata di mercoledì, 14 gennaio 2026, vi sarà ancora qualche nube, che coprirà i cieli delle città di: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Nel resto delle città siciliane il sole splenderà limpido in cielo durante tutto l’arco della giornata! Le temperature si alzeranno di qualche grado e le città più calde saranno quelle di: Trapani, Siracusa, Palermo e Catania con 16 gradi di massima durante le ore centrali della giornata. La città più fredda sarà di nuovo Enna con 5 gradi di minima.