Meteo Sicilia: l’ondata di freddo sembra non lasciar tregua in Sicilia, si annuncia un fine settimana all’insegna di nuvolosità sparse e in qualche caso di piogge. In altre parole, le temperature rimarranno basse, e l’ondata di freddo non sembra finire, portando tempo instabile anche nei prossimi giorni. Di seguito le previsioni meteo per questo secondo weekend di gennaio.

Meteo Sicilia, le previsioni per venerdì 9 gennaio 2026

Per questa giornata di venerdì, 9 gennaio 2026, i cieli si presenteranno con diverse nubi sparse su tutto il territorio. Le temperature saranno in leggero aumento su quasi tutta la Regione Sicilia! Le città più calde saranno quelle di Siracusa, Messina e Catania, con massime di ben 17 gradi, durante le ore centrali della giornata. A seguire la città di Palermo con ben 16 gradi di massima e 13 di minima. Per quanto concerne la temperatura più bassa si registrerà nella città di Enna con 6 gradi di minima, durante le ore serali e notturne. A seguire la città di Caltanissetta con solo 7 gradi di minima.

Meteo Sicilia, le previsioni per sabato 10 gennaio 2026

Per la giornata di sabato, 10 gennaio 2026, le temperature massime si abbasseranno di qualche grado, aumenterà la nuvolosità e saranno previste diverse piogge sparse e schiarite. In tutti i capoluoghi siculi i cieli saranno coperti da molte nubi e nelle città di Messina e Palermo sono previsti diversi rovesci. Per quanto concerne le temperature, le massime più alte si registreranno nelle città di Siracusa e Catania, con massime di soli 16 gradi durante le ore centrali della giornata. La città più fredda sarà Enna, dove si sfioreranno i 2 gradi. A seguire la minima più bassa si registrerà a Caltanissetta con soli 4 gradi, durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, le previsioni per domenica 11 gennaio 2026

Per la giornata di domenica, 11 gennaio 2026, la pressione sarà in netta diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile, infatti molte nubi copriranno il cielo sui settori centro settentrionali e diverse precipitazioni sparse. Tutti i capoluoghi siculi saranno coperti da diverse nubi sparse, solo nelle città di Messina e Palermo si prevedono numerose precipitazioni. Le temperature si abbasseranno in tutte le città. Le città più calde saranno quelle di Siracusa e Catania, con soli 14 gradi di massima. La città più fredda sarà quella di Enna, dove durante le ore serali si toccheranno gli 0 gradi.