Bollette rimborso automatico: Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore nuove regole che rafforzano in modo significativo la tutela dei consumatori nel settore energetico. L’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha introdotto una stretta sui servizi di assistenza dei fornitori di luce e gas, con tempi più certi per la gestione dei reclami, indennizzi automatici più elevati e obblighi più stringenti per call center e canali digitali. La novità più rilevante riguarda proprio il rimborso automatico sulle bollette, che scatterà senza necessità di richiesta da parte del cliente.

Bollette rimborso automatico: A chi si applicano le nuove regole Arera

La nuova regolazione interessa una platea molto ampia di utenti. Per l’elettricità, riguarda i clienti con fornitura in bassa tensione, cioè la tipologia tipica delle abitazioni e delle piccole attività commerciali, con alcune esclusioni specifiche. Per il gas, le regole si applicano ai clienti con consumi fino a 200.000 Smc annui. In sostanza, quasi tutte le famiglie e molte microimprese rientrano nel perimetro delle tutele rafforzate previste dal 2026.

Bollette rimborso automatico: quando scatta l’indennizzo

Il rimborso automatico in bolletta scatta quando il fornitore non rispetta i tempi massimi fissati da Arera. I casi principali sono tre: risposta a un reclamo scritto entro 30 giorni solari, rettifica di fatturazione entro 60 giorni e correzione di una doppia fatturazione entro 20 giorni. Se questi termini vengono superati, il cliente ha diritto a un indennizzo senza dover presentare alcuna domanda.

Dal 2026 l’importo base dell’indennizzo è pari a 30 euro, ma può salire a 60 o 90 euro in caso di ritardi più gravi, proporzionati alla durata dello sforamento rispetto allo standard previsto.

Bollette rimborso automatico: Come viene riconosciuto

Arera stabilisce che il rimborso automatico debba essere riconosciuto come sconto nella prima bolletta utile. Se l’importo dell’indennizzo supera il totale della fattura, il cliente matura un credito oppure riceve la somma con pagamento diretto. In ogni caso, il rimborso deve essere corrisposto entro sei mesi dal reclamo, che diventano otto per le fatturazioni quadrimestrali.

Reclami più semplici e tracciabili, anche online

Le nuove regole riducono gli ostacoli alla presentazione dei reclami. I fornitori devono indicare chiaramente in bolletta e sul sito web i canali di contatto disponibili, inclusa una modalità telematica. Dal 1° luglio 2026 sarà inoltre obbligatorio consentire l’invio di reclami online senza registrazione, con rilascio di una ricevuta che certifichi data e codice pratica, elemento fondamentale in caso di contestazioni.

Call center più trasparenti e meno attese

Novità anche per l’assistenza telefonica: I fornitori devono garantire almeno 35 ore settimanali di servizio con operatori umani e rendere pubblici numeri e orari. In presenza di assistenti vocali, il cliente deve essere informato chiaramente e deve poter chiedere in ogni momento di parlare con un operatore. Il tempo medio di attesa non potrà superare i tre minuti.

Con queste misure, il rimborso automatico sulle bollette diventa uno strumento concreto di tutela, rafforzando i diritti dei consumatori e imponendo standard più elevati ai fornitori di energia.