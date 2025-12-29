Meteo Capodanno: Il Meteo capodanno in Sicilia mostra un progressivo cambiamento delle condizioni atmosferiche negli ultimi giorni di dicembre. Dopo una fase caratterizzata da tempo stabile e temperature miti per il periodo, l’Isola si prepara a vivere un ritorno a un clima più invernale, con un graduale calo termico e un rinforzo dei venti. Le giornate tra il 29 e il 31 dicembre saranno decisive per comprendere che tipo di capodanno attenderà i siciliani, tra feste all’aperto e spostamenti interni.

Meteo Sicilia 29 dicembre: tempo stabile e clima mite

La giornata di oggi, 29 dicembre, in Sicilia è caratterizzata da tempo prevalentemente stabile. Su gran parte dell’Isola il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più lungo i settori tirrenici. Le temperature risultano superiori alle medie stagionali, soprattutto durante le ore centrali del giorno, con massime gradevoli sia sulle coste che nelle aree interne. I venti sono deboli o moderati e i mari generalmente poco mossi, favorendo una giornata ideale per attività all’aperto e ultimi spostamenti prima delle festività.

Meteo Sicilia 30 dicembre: nuvole in aumento e primi cali termici

Il 30 dicembre segna l’inizio di una fase di transizione. La nuvolosità tenderà ad aumentare, in particolare sui settori orientali e settentrionali dell’Isola, senza però fenomeni di rilievo. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, soprattutto nei valori minimi, mentre le massime resteranno ancora su valori accettabili. I venti orientali potranno rinforzare localmente, contribuendo a rendere l’aria più fresca, specie lungo le coste e nelle zone esposte.

Meteo Capodanno: San Silvestro più freddo e ventoso

La giornata di San Silvestro, 31 dicembre, porterà un deciso calo delle temperature su tutta la Sicilia. Il clima diventerà più invernale, con minime in forte diminuzione nelle aree interne e collinari, dove non si escludono locali gelate notturne. I venti saranno più sostenuti, in particolare dai quadranti settentrionali, rendendo l’aria più pungente soprattutto in serata. Le precipitazioni resteranno generalmente assenti, ma la percezione del freddo sarà accentuata dal vento, influenzando i festeggiamenti all’aperto.

Meteo capodanno a Catania

Per quanto riguarda il Meteo capodanno a Catania, il capoluogo etneo vivrà un fine anno all’insegna del tempo asciutto ma più freddo. Il 29 dicembre sarà ancora caratterizzato da cieli sereni e temperature miti. Il 30 dicembre vedrà un aumento della nuvolosità e un lieve calo termico.

Nella giornata del 31 dicembre, soprattutto in serata, il freddo sarà più avvertibile, con temperature in sensibile diminuzione e venti moderati. La notte di capodanno si preannuncia asciutta, ideale per eventi e festeggiamenti, ma con un clima decisamente più invernale rispetto ai giorni precedenti.