A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea perderà definitivamente validità, indipendentemente dalla data di scadenza indicata. Pertanto, i cittadini che ancora non possiedono la Carta d’Identità Elettronica (CIE) devono richiederla entro questa data per evitare l’interruzione della validità del proprio documento di riconoscimento. La richiesta della CIE dovrà essere effettuata previa prenotazione online sulla piattaforma “Catania Semplice”, seguendo le indicazioni disponibili sul sito ufficiale del Comune di Catania.

La Carta d’Identità Elettronica è una tessera dotata di microprocessore integrato, che memorizza informazioni essenziali per la verifica dell’identità del titolare, come la fotografia e l’impronta digitale. Rispetto al formato cartaceo, la CIE offre più informazioni e consente inoltre l’accesso ai servizi online forniti dalla Pubblica Amministrazione.

Come richiederla la carta d’identità

La richiesta della Carta d’Identità Elettronica (CIE) può essere effettuata solo dal diretto interessato, che deve presentarsi personalmente presso uno degli sportelli abilitati. Tra cui il Centro Direzionale S. Leone, gli sportelli di tutti i Municipi e dei relativi Centri Servizi. Si ricorda che in ogni caso sarà obbligatoria la prenotazione, che può essere fatta sia presso gli sportelli indicati, sia collegandosi al portale di prenotazione online del Comune di Catania.

Lo sportello CIE chiude tutti i giorni alle ore 12.30, eccetto il giovedì pomeriggio, quando la chiusura è alle ore 17.00.

Il processo di richiesta e rinnovo

Il processo per ottenere la CIE è rapido: la richiesta viene accettata immediatamente e il documento viene recapitato direttamente al domicilio del richiedente entro sei giorni. Per il rinnovo, è possibile fare richiesta già a partire dal 180° giorno prima della scadenza, e chi possiede ancora una carta d’identità cartacea può passare direttamente alla CIE senza dover attendere la scadenza del vecchio documento.

Il costo per il rilascio della CIE, sia per la prima emissione che per smarrimento, deterioramento, emissione anticipata o rinnovo, è fissato a 25,00 euro. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite Bancamot, EtnaPay o Lottomatica.