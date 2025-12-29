Bonus studenti: in Manovra 2026 sono state inserite diverse misure che pensate per supportare i giovani e gli studenti. Di seguito tutti gli incentivi inseriti in Manovra 2026.

Bonus studenti, libri di testo e borse di studio

Nel bilancio previsto dal Ministero dell’Interno, è stato introdotto un fondo annuale di 20 milioni di euro, a partire dal 2026, che sarà distribuito tra i comuni per l’erogazione di contributi destinati ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 30.000 euro. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere le spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, inclusi nelle liste adozionali per la scuola secondaria di secondo grado. Il sostegno sarà riservato alle famiglie che non abbiano già ricevuto altri aiuti per la stessa finalità. Inoltre, è previsto un importante aumento del fondo per le borse di studio, con uno stanziamento di 250 milioni di euro, per incrementare il sostegno a studenti meritevoli.

Bonus studenti, Carta Cultura

In Manovra 2026 anche il bonus Valore Cultura, una nuova iniziativa pensata per promuovere la cultura tra i giovani che conseguono il diploma di maturità. A partire dal 2027, i ragazzi che, dal 2026 in poi, ottengono il diploma di scuola secondaria superiore entro il diciannovesimo anno di età riceveranno una Carta elettronica chiamata “Bonus Valore Cultura”. Questa carta, che sostituisce le precedenti misure simili, sarà assegnata nell’anno successivo al conseguimento del diploma e servirà per facilitare l’accesso a beni e servizi culturali.

Con l’incentivo sarà, quindi, possibile acquistare una vasta gamma di prodotti e servizi legati alla cultura, come biglietti per spettacoli teatrali e cinematografici, libri, abbonamenti a giornali e riviste (anche in formato digitale), musica registrata, strumenti musicali, ingressi a musei, mostre ed eventi culturali, oltre a corsi di musica, teatro, danza o lingue straniere. Inoltre, le somme caricate sulla carta non saranno considerate reddito imponibile e non influiranno sull’ISEE. Per questa iniziativa sono previsti 180 milioni di euro all’anno, a partire dal 2027.

Bonus studenti, potenziamento Erasmus e centri estivi

La manovra 2026 prevede un importante potenziamento dell’Erasmus italiano, con un rifinanziamento del fondo già istituito dalla legge n. 213 del 30 dicembre 2023. Per l’anno 2026, sono previsti 3 milioni di euro da destinare a borse di studio per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale.

Inoltre, la manovra istituisce un fondo permanente da 60 milioni di euro annui a partire dal 2026, destinato ai centri estivi. Questo fondo, previsto dal Documento programmatico di finanza pubblica, sarà utilizzato per potenziare le iniziative dei comuni, in collaborazione con enti pubblici e privati.

Gli altri incentivi pensati per i giovani

La lista dei diversi incentivi e aiuti economici pensati per giovani e studenti sarebbe ancora molto lunga. Di seguito una visione generale per i gli aiuti inseriti in Manovra 2026: