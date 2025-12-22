Università di Catania (UniCt): investimenti su merito e inclusione per i fuorisede. L’Università di Catania rafforza le sue politiche per il diritto allo studio con due importanti iniziative dedicate agli studenti fuorisede.

Gli organi di governo dell’Ateneo hanno approvato percorsi formativi in lingua straniera e informatica, volti a valorizzare il merito accademico e a supportare studenti in condizioni economiche particolarmente fragili.

Si tratta di un intervento integrativo che va oltre le misure ordinarie, pensato per accompagnare i giovani in un percorso di crescita personale e professionale, offrendo competenze trasversali fondamentali nel mercato del lavoro contemporaneo.

UNICT: Chi può accedere ai corsi e i criteri di selezione

I corsi approvati da UniCt sono destinati a studenti e studentesse fuorisede che abbiano dimostrato merito accademico, misurato in base al numero di esami sostenuti e alla media ponderata dei voti. Per quanto riguarda l’informatica, i beneficiari potranno partecipare a un percorso Icdl base e sostenere gli esami per ottenere la certificazione Ecdl, riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Parallelamente, altri 300 studenti saranno selezionati per frequentare un corso di lingua straniera della durata di 40 ore, progettato per rafforzare le competenze linguistiche e migliorare la competitività sul piano professionale. Questi interventi rappresentano un’occasione concreta per studenti che spesso affrontano difficoltà legate alla distanza dalle sedi universitarie e alle limitazioni infrastrutturali delle proprie città di origine.

Finanziamento e gestione delle risorse

Le iniziative sono state finanziate con somme residue del Fondo di finanziamento ordinario, per un importo complessivo di circa 224 mila euro. Questo investimento, approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del merito e inclusione sociale. Come sottolineato dal rettore Enrico Foti;

“l’Ateneo non intende limitarsi a fornire nozioni, ma accompagnare lo studente-persona nel suo percorso di crescita. Garantire certificazioni informatiche e linguistiche ai nostri fuorisede significa superare barriere economiche e potenziare competenze necessarie nel mercato globale”.

L’intervento dimostra come una gestione oculata delle risorse possa tradursi in opportunità concrete e tangibili per gli studenti più meritevoli.

Valorizzazione del merito e sviluppo delle competenze

Questi percorsi formativi rappresentano un chiaro esempio di come l’Università di Catania punti a creare un modello educativo inclusivo e meritocratico. Gli studenti fuorisede, spesso penalizzati dalle distanze e dalle condizioni economiche, avranno accesso a strumenti che vanno oltre la formazione accademica tradizionale, favorendo il loro inserimento competitivo nel mercato del lavoro nazionale e internazionale.

L’attenzione alla certificazione informatica e alla lingua straniera riflette la consapevolezza dell’Ateneo che il successo professionale oggi richiede competenze trasversali solide e riconosciute, oltre alla preparazione teorica.