Meteo Sicilia: Il Meteo Sicilia si prepara a un cambiamento significativo nel corso dei prossimi giorni, con il progressivo indebolimento dell’alta pressione e l’arrivo di una fase più instabile. Dopo una giornata inizialmente asciutta, il tempo tenderà a peggiorare soprattutto tra venerdì e sabato, quando piogge diffuse interesseranno gran parte della regione, in particolare i settori orientali. Le temperature resteranno su valori invernali ma senza eccessi, mentre i venti potranno risultare moderati in diverse aree dell’Isola.

Meteo Sicilia venerdì: prime piogge in arrivo dal pomeriggio

Nella giornata di venerdì, la pressione atmosferica sarà in graduale diminuzione su tutta la Sicilia. Il tempo si manterrà generalmente asciutto nelle ore mattutine, con cieli nuvolosi ma senza fenomeni rilevanti. A partire dal pomeriggio, però, è atteso un peggioramento più deciso, soprattutto sui settori meridionali, dove potranno verificarsi le prime piogge.

Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 16 gradi, con valori più bassi nelle zone interne e collinari. Le minime notturne non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Nel complesso, sarà una giornata di transizione, che anticipa un fine settimana più instabile dal punto di vista meteorologico.

Meteo Sicilia sabato: piogge diffuse e fenomeni più intensi a est

Il sabato rappresenterà la fase più critica del peggioramento: La pressione resterà bassa sulla regione e questo favorirà una mattinata spesso piovosa, con precipitazioni più diffuse e localmente intense sui settori orientali, in particolare tra Catania, Messina, Siracusa e Ragusa.

Nel resto dell’Isola le piogge saranno generalmente più deboli ma comunque presenti. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, pur rimanendo diffusi. Le temperature massime oscilleranno tra 9 e 16 gradi, mentre le minime resteranno stazionarie. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali o sud-orientali, contribuendo a rendere il clima più umido.

Domenica: instabilità residua e schiarite locali

Per domenica, il Meteo Sicilia mostrerà segnali di un lento miglioramento, anche se l’atmosfera resterà ancora instabile in diverse zone. Sono attese piogge residue, alternate a schiarite, soprattutto lungo le coste e nelle aree tirreniche. I fenomeni risulteranno generalmente più deboli rispetto al sabato, ma non del tutto assenti.

Le temperature non subiranno variazioni rilevanti, mantenendosi su valori tipicamente invernali. I venti saranno in attenuazione, favorendo condizioni meteo leggermente più gradevoli soprattutto nelle ore centrali della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti, in particolare per chi si sposta nel fine settimana.