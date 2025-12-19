Concorso Banca d’Italia: online il tanto atteso concorso pubblico per l’assunzione di 160 unità di personale a tempo indeterminato, una delle procedure più rilevanti degli ultimi anni per dimensioni e varietà di profili richiesti. L’interesse è particolarmente alto non solo per la stabilità contrattuale e il prestigio dell’ente, ma anche per la distribuzione territoriale dei posti, che coinvolge numerose sedi in tutta Italia, compresa la filiale di Catania, inserita nella rete territoriale della Banca centrale.

Per molti giovani laureati e diplomati del Mezzogiorno, e in particolare della Sicilia, la possibilità di lavorare per un’istituzione di primo piano senza doversi necessariamente trasferire al Nord o a Roma rappresenta un elemento di grande attrattiva. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12 del 27 gennaio 2026, esclusivamente in modalità telematica.

Concorso Banca d’Itlia: i profili richiesti

Il concorso Banca d’Italia 2026 è articolato in tre profili distinti:

esperti ,

, assistenti,

vice assistenti.

I 45 posti da Esperto, riservati a laureati magistrali con votazioni elevate, sono destinati sia all’Amministrazione Centrale di Roma sia alla rete territoriale, che comprende diverse filiali del Centro-Sud e delle Isole. Tra queste rientra anche Catania, insieme ad altre sedi siciliane come Palermo e Agrigento.

Anche per il profilo di Assistente, che prevede 45 assunzioni ed è accessibile con laurea triennale, è prevista l’assegnazione a numerose filiali territoriali, tra cui Catania, rendendo il concorso particolarmente interessante per chi ha una formazione economica ma è ancora all’inizio del proprio percorso professionale.

Infine, il profilo di Vice assistente, con 70 posti disponibili e accesso con il solo diploma di maturità, copre anch’esso diverse sedi periferiche, offrendo opportunità concrete di inserimento lavorativo anche a chi non possiede un titolo universitario.

Concorso Banca d’Italia: i requisiti di accesso

Uno degli aspetti più rilevanti del concorso Banca d’Italia 2026 è l’ampiezza della platea potenzialmente interessata. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il bando prevede titoli di studio differenziati in base al profilo. Per gli Esperti è richiesta una laurea magistrale o del vecchio ordinamento in ambito economico, politico o internazionale, con una votazione minima di 105 su 110, a testimonianza del livello elevato delle competenze richieste.

Per gli Assistenti è sufficiente una laurea triennale in discipline economiche o affini, mentre per i Vice assistenti basta il diploma di scuola secondaria superiore, indipendentemente dall’indirizzo. Questa articolazione rende il concorso accessibile a studenti, neolaureati e diplomati che cercano una prima occupazione stabile, ma anche a lavoratori già inseriti nel settore privato e interessati a un percorso nel pubblico impiego.

Le prove di selezione

L’iter selettivo è strutturato in modo rigoroso, come da tradizione della Banca d’Italia. Per Esperti e Assistenti è prevista un’eventuale preselezione con test logico-matematici, logico-deduttivi e di comprensione del testo, nel caso in cui il numero delle domande superi una certa soglia. Seguiranno prove scritte con quesiti a risposta sintetica sulle materie economiche e un elaborato in lingua inglese, a dimostrazione della dimensione internazionale dell’istituzione. Le prove orali consisteranno in colloqui approfonditi sulle stesse materie e in una conversazione in inglese.

Per i Vice assistenti, invece, la selezione prevede una prova scritta a risposta multipla e un colloquio orale, con una conversazione in lingua inglese. La durata complessiva della prova è di 60 minuti. Tutte le prove si svolgeranno a Roma, ma l’assegnazione finale delle sedi, inclusa Catania, avverrà tenendo conto delle esigenze di organico della Banca d’Italia al termine della procedura.

Concorso Banca d’Italia: come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale ufficiale della Banca d’Italia, previa registrazione e possesso di una PEC. È possibile candidarsi a un solo profilo: in caso contrario, sarà presa in considerazione soltanto l’ultima domanda presentata. Il calendario delle prove e tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami e sul sito dell’istituto.

Per i candidati Siciliani, in particolare per quelli dell’area etnea, seguire con attenzione le comunicazioni è fondamentale, soprattutto in vista delle possibili assegnazioni presso la filiale di Catania della Banca d’Italia, che rappresenta una delle sedi territoriali strategiche della Banca d’Italia nel Sud Italia.

La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana. Persegue obiettivi d’interesse generale nel settore monetario e finanziario e conta circa 6.800 persone con competenze multidisciplinari. È parte integrante dell’Eurosistema, formato dalle banche centrali nazionali dell’area dell’euro e dalla Banca centrale europea. La Banca d’Italia ha sede a Roma in via Nazionale, 91.

Per ulteriori informazioni sul concorso Banca d’Italia 2026 leggi il bando ufficiale.