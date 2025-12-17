Biglietti per il Sicilia Express esauriti in pochi minuti!! Una vera e propria lotteria, con il tutto esaurito per la prima giornata di partenza 20 dicembre e 5 gennaio. Le prenotazioni aperte stamattina alle ore 10, ma in mezz’ora la prima tratta era completamente esaurita. Alle ore 10.30 tutti i canali social ufficiali dell’iniziativa, promossa dalla Regione, hanno confermato quanto molti utenti avevano già segnalato nei commenti: i biglietti per le prime due date sono andati esauriti. Non ci sono stati problemi tecnici, ma un enorme afflusso di richieste. Questa repentinità ha deluso molti fuorisede che desideravano tornare a casa a prezzi modici.

La delusione espressa sui social

A raccogliere tutti i commenti negativi La Sicilia: “inutile aggiungere altro se non vergogna“, così commenta l’utente Sebastiano sulla pagina Instagram del Sicilia Express, raccontando la sua esperienza: “come tutti collegato alle 10 in punto, non era presente la tratta e aggiornando varie volte la pagina. Finalmente spunta sì il biglietto ma soldout già dopo tre minuti. Il solo fatto che noi poveri pendolari dobbiamo fare lotta ad accaparrarci un biglietto che di “express” non ha nulla perché sono 21 ore è straziante , ma la presa in giro dei biglietti finiti in pochi minuti é scandalosa”.

A replicare il mal contento l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò: ” è falso che i biglietti per il 20 dicembre e per il 5 gennaio siano andati esauriti dopo pochi minuti – afferma a La Sicilia – l’ultima prenotazione per il convoglio del 20 dicembre è stata fatta alle 10.35. A chi parla di flop o presa in giro, io dico che è stato un grande successo. Riporteremo a casa 1200 siciliani attraverso un’esperienza bellissima, altro che straziante”.

Sui canali social ufficiali del Sicilia Express, molti utenti hanno espresso disappunto per la rapidità con cui i biglietti sono andati esauriti. La gestione delle prenotazioni ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di un mercato parallelo di rivendita. Infatti, alcuni utenti hanno già iniziato a proporre scambi di biglietti o a chiedere contatti privati per cederli.