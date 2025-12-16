Aperte oggi le prenotazioni per il Sicilia Express, il treno che ormai da anni riporta i fuori sede in Sicilia per le festività natalizie! Le procedure si sarebbero dovute aprire il 13 dicembre ma a causa di problemi tecnici il tutto è stato posticipato. Di seguito tutte le informazioni a riguardo, le tratte e i costi dei biglietti!
Sicilia Express, le tratte previste
Si seguito l’itinerario completo per i treni che partiranno il il 20 dicembre e il 27 dicembre 2025:
- Torino Porta nuova, partenza del Sicilia Express alle ore 12:30;
- Milano Porta Garibaldi, ore 14:12;
- Parma, ore 15:30;
- Modena, ore 16:02;
- Bologna Centrale, ore 16:30;
- Firenze S.M. Novella, ore 18:10;
- Roma Tiburtina, ore 22:48;
- Salerno, ore 01:12;
Da qui si proseguirà per la Sicilia, dove vi saranno due sezioni dirette. Quella di Palermo seguirà questo itinerario:
- Messina, ore 08:00;
- Milazzo, ore 08:24;
- Capo d’Orlando, ore 09:08;
- S.Stefano di Camastra, ore 09:51;
- Cefalù, ore 10:20;
- Termini Imerese, ore 10:57;
- Bagheria, ore 11:21;
- Palermo Centrale, arrivo ore 11:40;
Direzione per Catania e Siracusa:
- Messina, ore 08:01;
- Taormina G., ore 09:09;
- Giarre Riposto; ore 09:37;
- Acireale, ore 09:50;
- Catania Centrale, ore 10:05;
- Lentini, ore 10:52;
- Augusta, ore 11:19;
- Siracusa, arrivo ore 11:38.
Itinerario del ritorno
I treni del ritorno previsti per il 5 gennaio e il 10 gennaio seguiranno il seguente itinerario per chi partirà da Siracusa:
- Siracusa 15:20,
- Augusta 15:52,
- Lentini 16:19,
- Catania C.le 16:53,
- Acireale 17:10,
- Giarre Riposto 17:23,
- Taormina 17:44,
- Messina 19:05; Salerno 01:26,
- Roma Ostiense 04:05,
- Firenze SMN 08:15,
- Bologna C.le 09:29,
- Modena 09:53,
- Parma 10:27,
- Milano Porta Garibaldi 12:18,
- Torino PN 14:10.
Per chi partirà da Palermo:
- Palermo p. 15:15,
- Bagheria 15:30,
- Termini Imerese 15:51,
- Cefalù 16:10,
- Santo Stefano C. 16:56,
- Capo d’Orlando 17:45,
- Milazzo 18:30,
- Messina 19:05,
- Salerno 01:26,
- Roma Ostiense 04:05,
- Firenze SMN 08:15,
- Bologna C.le 09:29,
- Modena 09:53,
- Parma 10:27,
- Milano Porta Garibaldi 12:18,
- Torino PN 14:10.
Sicilia Express, i costi dei biglietti
I costi dei biglietti varieranno in base alla stazione di partenza. Per i viaggi da Torino e Milano verso Palermo e Siracusa, il prezzo sarà di 29 euro. Da Parma e Firenze verso le stesse destinazioni, il biglietto costerà 27 euro, mentre per chi partirà da Roma e Salerno, il costo sarà di 24 euro.