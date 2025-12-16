Aperte oggi le prenotazioni per il Sicilia Express, il treno che ormai da anni riporta i fuori sede in Sicilia per le festività natalizie! Le procedure si sarebbero dovute aprire il 13 dicembre ma a causa di problemi tecnici il tutto è stato posticipato. Di seguito tutte le informazioni a riguardo, le tratte e i costi dei biglietti!

Sicilia Express, le tratte previste

Si seguito l’itinerario completo per i treni che partiranno il il 20 dicembre e il 27 dicembre 2025:

Torino Porta nuova, partenza del Sicilia Express alle ore 12:30;

Milano Porta Garibaldi, ore 14:12;

Parma, ore 15:30;

Modena, ore 16:02;

Bologna Centrale, ore 16:30;

Firenze S.M. Novella, ore 18:10;

Roma Tiburtina, ore 22:48;

Salerno, ore 01:12;

Da qui si proseguirà per la Sicilia, dove vi saranno due sezioni dirette. Quella di Palermo seguirà questo itinerario:

Messina, ore 08:00;

⁠Milazzo, ore 08:24;

Capo d’Orlando, ore 09:08;

⁠S.Stefano di Camastra, ore 09:51;

Cefalù, ore 10:20;

⁠Termini Imerese, ore 10:57;

Bagheria, ore 11:21;

Palermo Centrale, arrivo ore 11:40;

Direzione per Catania e Siracusa:

Messina, ore 08:01;

⁠Taormina G., ore 09:09;

⁠Giarre Riposto; ore 09:37;

⁠Acireale, ore 09:50;

Catania Centrale, ore 10:05;

Lentini, ore 10:52;

⁠Augusta, ore 11:19;

⁠Siracusa, arrivo ore 11:38.

Itinerario del ritorno

I treni del ritorno previsti per il 5 gennaio e il 10 gennaio seguiranno il seguente itinerario per chi partirà da Siracusa:

Siracusa 15:20,

Augusta 15:52,

Lentini 16:19,

Catania C.le 16:53,

Acireale 17:10,

Giarre Riposto 17:23,

Taormina 17:44,

Messina 19:05; Salerno 01:26,

Roma Ostiense 04:05,

Firenze SMN 08:15,

Bologna C.le 09:29,

Modena 09:53,

Parma 10:27,

Milano Porta Garibaldi 12:18,

Torino PN 14:10.

Per chi partirà da Palermo:

Palermo p. 15:15,

Bagheria 15:30,

Termini Imerese 15:51,

Cefalù 16:10,

Santo Stefano C. 16:56,

Capo d’Orlando 17:45,

Milazzo 18:30,

Messina 19:05,

Salerno 01:26,

Roma Ostiense 04:05,

Firenze SMN 08:15,

Bologna C.le 09:29,

Modena 09:53,

Parma 10:27,

Milano Porta Garibaldi 12:18,

Torino PN 14:10.

Sicilia Express, i costi dei biglietti

I costi dei biglietti varieranno in base alla stazione di partenza. Per i viaggi da Torino e Milano verso Palermo e Siracusa, il prezzo sarà di 29 euro. Da Parma e Firenze verso le stesse destinazioni, il biglietto costerà 27 euro, mentre per chi partirà da Roma e Salerno, il costo sarà di 24 euro.