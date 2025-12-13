Si sarebbero dovute aprire oggi le prenotazioni per il Sicilia Express, il treno che ormai da anni riporta i fuori sede in Sicilia per le festività natalizie! Ma nella tanto attesa mattinata di aperture per le prenotazioni qualcosa sarebbe andato storto. Sul sito ufficiale si può infatti leggere: “gentile utente, a seguito di un disallineamento dei sistemi di vendita i biglietti del treno Sicilia Express saranno disponibili a partire dal 16 dicembre alle ore 10:00″. Slitta tutto di qualche giorno.

Le novità per il 2025: due treni in partenza

Per le edizioni del 2025, saranno due i treni in partenza. Il primo partirà il 20 dicembre e tornerà il 5 gennaio 2026, mentre il secondo partirà il 27 dicembre e ritornerà il 10 gennaio 2026.

Come ogni anno, Sicilia Express non si presenta semplicemente come un mezzo di trasporto, ma come una vera e propria esperienza itinerante, che accompagnerà ben 500 persone verso casa per le festività natalizie. Il treno, partendo dal Nord, attraverserà tutta l’Italia per arrivare a sud, offrendo ai passeggeri momenti di intrattenimento, giochi, masterclas e tanto altro. Tra gli ospiti speciali di quest’anno, a bordo del treno, figurano: Lello Analfino, Giulia Fazio, Beppe Palmigiano, Nicolò Carnesi, Nino Tropea, Alessandro Enriquez, Alberto Urso.

L’itineratrio e gli orari di partenza e arrivo

Di seguito gli orari e le fermate previste:

Torino Porta nuova, partenza del Sicilia Express alle ore 12:30;

Milano Porta Garibaldi, ore 14:12;

Parma, ore 15:30;

Modena, ore 16:02;

Bologna Centrale, ore 16:30;

Firenze S.M. Novella, ore 18:10;

Roma Tiburtina, ore 22:48;

Salerno, ore 01:12;

Da qui si proseguirà per la Sicilia, dove vi saranno due sezioni dirette. Quella di Palermo seguirà questo itinerario:

Messina, ore 08:00;

⁠Milazzo, ore 08:24;

Capo d’Orlando, ore 09:08;

⁠S.Stefano di Camastra, ore 09:51;

Cefalù, ore 10:20;

⁠Termini Imerese, ore 10:57;

Bagheria, ore 11:21;

Palermo Centrale, arrivo ore 11:40;

Direzione per Catania e Siracusa:

Messina, ore 08:01;

⁠ ⁠Taormina G., ore 09:09;

⁠Giarre Riposto; ore 09:37;

⁠Acireale, ore 09:50;

Catania Centrale, ore 10:05;

Lentini, ore 10:52;

⁠Augusta, ore 11:19;

⁠Siracusa, arrivo ore 11:38.

L‘itinerario del ritorno del 5 e del 10 gennaio sarà disponibile a breve!