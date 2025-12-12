Meteo Sicilia: Il fine settimana in Sicilia sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica grazie alla presenza dell’anticiclone africano, che continuerà a garantire giornate prevalentemente serene o solo lievemente nuvolose. Le temperature rimarranno in linea con il periodo, con lievi oscillazioni tra venerdì, sabato e domenica.

Venerdì: cieli poco nuvolosi e clima stabile

La giornata di venerdì si presenta all’insegna del bel tempo su tutta la regione. L’atmosfera risulta stabile e priva di disturbi significativi, con un cielo che si mostrerà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 17 gradi, mentre i valori minimi notturni si manterranno pressoché invariati rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno deboli e variabili, contribuendo a una sensazione di clima gradevole e tipicamente invernale ma non eccessivamente rigido. Nel complesso, un avvio di weekend sereno per residenti e turisti.

Meteo Sicilia, sabato: anticiclone africano e tempo stabile

Sabato si conferma il dominio assoluto dell’anticiclone africano sulla Sicilia, che garantirà una giornata caratterizzata da atmosfera stabile e assenza di precipitazioni. Il cielo apparirà sereno o, al massimo, poco nuvoloso, senza variazioni rilevanti nel corso delle ore. Le temperature massime oscilleranno tra 13 e 16 gradi, mentre le minime notturne subiranno una moderata diminuzione, soprattutto nelle aree interne dove si potranno percepire condizioni più fredde. I venti resteranno deboli e non influenzeranno il quadro meteorologico complessivo.

Meteo Sicilia, domenica: nubi sparse e clima asciutto in tutta la regione

La giornata di domenica presenta un cielo più variabile, con prevalenza di nubi sparse ma senza rischio significativo di piogge. Le temperature si manterranno su valori simili ai giorni precedenti: Agrigento 15/9°C, Caltanissetta 15/5°C, Catania 17/11°C, Enna 13/4°C, Messina 16/10°C, Palermo 16/10°C, Ragusa 15/8°C, Siracusa 17/10°C, Trapani 16/12°C. Il vento sarà debole ovunque, con intensità compresa tra 3 e 19 km/h a seconda delle province. Nonostante la copertura nuvolosa irregolare, il tempo rimarrà asciutto e ideale per attività all’aperto.