Bonus over 70: tutti gli aiuti per gli anziani con redditi bassi. Con l’aumento del costo della vita, gli over 70 possono accedere a una serie di agevolazioni pensate per sostenere le fasce più fragili. Non tutte le misure sono automatiche né valide in tutta Italia, motivo per cui informarsi diventa fondamentale.

Ecco una guida chiara e aggiornata sui principali bonus over 70, utile per orientarsi tra esenzioni fiscali, riduzioni tariffarie e sconti sui servizi.

Riduzioni ed esenzioni locali: TARI e bollettini postali

Per la TARI non esiste un esonero automatico al compimento dei 70 anni, ma molti Comuni prevedono sconti dedicati in base a reddito ISEE, età e nucleo familiare. Le riduzioni possono essere significative per gli anziani con redditi bassi e vanno richieste all’Ufficio Tributi o tramite Caf.

Un beneficio sicuro e valido in tutta Italia riguarda invece le commissioni dei bollettini postali: gli over 70 possono pagare meno mostrando un documento. I bollettini F35 scendono a 1,13 euro, mentre quelli precompilati per sanzioni a 1,49 euro. Lo sconto, tuttavia, non viene applicato automaticamente, infatti deve essere richiesto dall’utente.

Canone Rai e ticket sanitari: chi può non pagarli

Un’altra importante agevolazione riguarda il canone Rai, che viene completamente eliminato dai 75 anni, purché il reddito familiare non superi gli 8.000 euro e non vi siano conviventi con reddito (escluse colf e badanti). La richiesta va inviata una sola volta all’Agenzia delle Entrate e resta valida finché persistono i requisiti, per fruire dell’esenzione annuale, occorre inviare la richiesta entro il 31 gennaio, oppure entro il 30 giugno per non pagare il secondo semestre.

Per quanto riguarda invece la sanità, le esenzioni iniziano già dai 65 anni: con reddito familiare sotto i 36.151,98 euro è prevista l’esenzione E01, spesso attribuita automaticamente. Il ticket in pronto soccorso con codice bianco, invece, dipende dalle singole Regioni: in molte zone il ticket può arrivare anche a 25 euro, ma alcune Regioni non lo richiedono agli over 65 che già godono dell’esenzione sanitaria ordinaria. Per sapere se si ha diritto al beneficio, bisogna consultare la propria ASL.

Telefonia agevolata: offerte e sconti per gli over 70

Non mancano poi gli sconti legati alla telefonia fissa e mobile. Tra gli operatori più attivi c’è TIM, che offre una riduzione del 50% sul canone della linea fissa per chi ha ISEE basso o disabilità riconosciuta, oltre a minuti gratuiti verso numeri nazionali. Per il mobile, la tariffa “TIM 60+” propone pacchetti agevolati con chiamate illimitate e servizi pensati per un’utenza senior.