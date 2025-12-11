Le aziende agricole siciliane che nel 2024 hanno subito danni economici a causa della carenza d’acqua e che erano rimaste escluse dagli elenchi della misura 23 del PSR Sicilia 2014-2022 pubblicati a giugno 2025, potranno ora presentare la loro domanda di aiuto. La nuova finestra di presentazione sarà attiva dal 16 dicembre fino al 24 dicembre 2025, attraverso il portale Sian, il sistema informativo agricolo nazionale.

Somme aggiuntive stanziate

La Regione Siciliana ha individuato ulteriori risorse pari a 1,2 milioni di euro per garantire la copertura economica a chi era rimasto fuori dagli elenchi. Questi fondi si aggiungono allo stanziamento originario della misura 23, che nel complesso ammontava a 35 milioni di euro: In dettaglio, 18 milioni erano destinati al comparto agrumicolo, 11 milioni all’olivo e 6 milioni ai mandorli e ai pistacchi. L’obiettivo è assicurare che tutte le aziende danneggiate possano ricevere un sostegno economico proporzionato ai danni subiti durante la crisi idrica.

Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite il portale Sian entro il termine del 24 dicembre 2025: È importante che gli agricoltori rispettino le scadenze per non perdere l’opportunità di accedere ai fondi. La procedura richiede la compilazione dei dati relativi all’azienda e la documentazione necessaria per attestare il danno subito durante l’anno 2024, l’iniziativa rappresenta un intervento mirato della Regione per sostenere le aziende colpite da eventi climatici eccezionali e garantire la continuità delle attività agricole sull’Isola.