Meteo Sicilia: con l’avvicinarsi del periodo natalizio, la Sicilia può godersi qualche giorno di clima mite e stabile, ideale per passeggiare tra le strade addobbate e respirare il clima di festa tra i mercatini di Natale. Sole e temperature piacevoli accompagneranno la settimana, con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque e venti deboli che renderanno le giornate perfette per dedicarsi allo shopping, agli acquisti dei primi regali o semplicemente per godersi una passeggiata all’aria aperta senza il freddo pungente tipico del periodo. Un momento da non perdere prima dell’arrivo del maltempo che a detta degli esperti toccherà la Sicilia nella seconda metà del mese. Di seguito, le previsioni per i prossimi giorni.
Meteo Sicilia, martedì 9 dicembre
Nella giornata odierna, la Sicilia è stata baciata dall’alta pressione, che ha portato una giornata stabile e per lo più soleggiata su tutta la regione. Sulle coste tirreniche i cieli sono rimasti sereni o poco nuvolosi, mentre lungo il litorale ionico si vedranno poche nuvole verso sera. Nella zona meridionale della regione il sole alterna qualche nube passeggera, mentre sulle zone interne il tempo si presenta un po’ variabile, con schiarite più ampie previste nel pomeriggio. I venti sono rimasti deboli, e il mare poco mosso sul Basso Tirreno, più mosso invece nel Canale di Sicilia. Le temperature massime leggermente in rialzo, si attestano tra i 14 e i 19 gradi, con notti fresche ma senza particolari cali, regalando un clima mite e piacevole, leggermente sopra le medie del periodo, che accompagnerà la Sicilia almeno fino alla metà del mese.
Meteo Sicilia, mercoledì 10 dicembre
Mercoledì 10 dicembre l’anticiclone africano continuerà a dominare il meteo sulla Sicilia, assicurando una giornata generalmente stabile e prevalentemente soleggiata su tutta la regione. Sulle coste tirreniche il cielo rimarrà sereno o appena velato, mentre sul litorale ionico, sull’Appennino e nelle zone interne appariranno poche nuvole durante la giornata, con qualche addensamento verso sera. Sulla fascia meridionale, invece, il sole si alternerà a nubi sparse, ma in serata si registreranno ampi rasserenamenti. I venti soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi su Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia. Nelle ore più fredde della giornata si manifesteranno inoltre locali foschie e nubi basse marittime in alcune pianure, senza però compromettere il bel tempo generale. Le temperature massime si manterranno tra i 14 e i 19 gradi, con valori notturni stabili, confermando un clima mite e sopra le medie stagionali.
Meteo Sicilia, giovedì 11 dicembre
Giovedì 11 dicembre l’anticiclone subtropicale continuerà a proteggere la Sicilia, regalando una giornata all’insegna del bel tempo e del sole quasi incontrastato. Sulle coste tirreniche, ioniche e meridionali i cieli rimarranno sereni o appena velati, mentre sulle zone interne si vedranno poche nuvole con qualche addensamento serale. I venti continueranno a soffiare deboli e i mari resteranno poco mossi sul Canale e sul Mare di Sicilia, con il Basso Tirreno che varierà da poco mosso a quasi calmo. Durante le ore più fredde si registreranno locali foschie e nubi basse sulle pianure, ma non comprometteranno il generale clima di stabilità. Le temperature massime, in lieve ribasso, oscilleranno tra i 14 e i 16 gradi, con minime invariate, confermando un contesto mite e sopra le medie stagionali, che caratterizzerà la regione ancora per qualche giorno. Tuttavia, gli esperti segnalano che a partire dal 16 dicembre si prevede un peggioramento, con piogge sparse e qualche temporale sulla regione.