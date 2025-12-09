Mercoledì 10 dicembre l’anticiclone africano continuerà a dominare il meteo sulla Sicilia, assicurando una giornata generalmente stabile e prevalentemente soleggiata su tutta la regione. Sulle coste tirreniche il cielo rimarrà sereno o appena velato, mentre sul litorale ionico, sull’Appennino e nelle zone interne appariranno poche nuvole durante la giornata, con qualche addensamento verso sera. Sulla fascia meridionale, invece, il sole si alternerà a nubi sparse, ma in serata si registreranno ampi rasserenamenti. I venti soffieranno deboli e i mari saranno poco mossi su Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia. Nelle ore più fredde della giornata si manifesteranno inoltre locali foschie e nubi basse marittime in alcune pianure, senza però compromettere il bel tempo generale. Le temperature massime si manterranno tra i 14 e i 19 gradi, con valori notturni stabili, confermando un clima mite e sopra le medie stagionali.

Meteo Sicilia, giovedì 11 dicembre

Giovedì 11 dicembre l’anticiclone subtropicale continuerà a proteggere la Sicilia, regalando una giornata all’insegna del bel tempo e del sole quasi incontrastato. Sulle coste tirreniche, ioniche e meridionali i cieli rimarranno sereni o appena velati, mentre sulle zone interne si vedranno poche nuvole con qualche addensamento serale. I venti continueranno a soffiare deboli e i mari resteranno poco mossi sul Canale e sul Mare di Sicilia, con il Basso Tirreno che varierà da poco mosso a quasi calmo. Durante le ore più fredde si registreranno locali foschie e nubi basse sulle pianure, ma non comprometteranno il generale clima di stabilità. Le temperature massime, in lieve ribasso, oscilleranno tra i 14 e i 16 gradi, con minime invariate, confermando un contesto mite e sopra le medie stagionali, che caratterizzerà la regione ancora per qualche giorno. Tuttavia, gli esperti segnalano che a partire dal 16 dicembre si prevede un peggioramento, con piogge sparse e qualche temporale sulla regione.