Meteo Sicilia: arriva la prima L’Immacolata Concezione arriva quest’anno di lunedì, offrendo un lungo ponte ideale per gite in città o fuori porta. Il tempo in Sicilia sarà mite e sereno durante il fine settimana, con qualche cielo nuvoloso e diverse schiarite. A questo si aggiungono temperature massime e minimo in lieve aumento. In sintesi, si prospetta un weekend perfetto per dedicarsi allo shopping, alle scampagnate e alle riunioni in famiglia. Di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, le previsioni per l’8 dicembre

Durante la giornata di 8 dicembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma le temperature saranno in leggero aumento. Le città più calde saranno Siracusa e Catania, con massime che raggiungeranno i 19 gradi durante le ore centrali della giornata, seguite da Agrigento con 18 gradi. Per quanto riguarda le temperature minime, la più bassa si registrerà a Enna, con 6 gradi nelle ore serali, mentre a Caltanissetta le minime scenderanno a 7 gradi. Non sono previste precipitazioni, quindi la giornata si prospetta ideale per gite in città o fuori porta, all’insegna del bel tempo e del clima mite.

Meteo Sicilia, le previsioni per Catania

A Catania, durante la giornata di festeggiamenti dell’Immacolata, il cielo si presenterà nuvoloso al mattino, ma le condizioni miglioreranno nel pomeriggio, con schiarite a partire dalle 16:00. Non sono previste precipitazioni, permettendo così ai numerosi turisti di godere appieno delle bellezze della città. Le temperature saranno miti, con massime che sfioreranno i 19 gradi durante le ore centrali della giornata, mentre le minime scenderanno a 11 gradi nelle ore serali e notturne. Un clima ideale per una giornata all’insegna delle passeggiate e delle escursioni all’aperto.

Meteo Sicilia, la giornata di martedì

Durante la giornata di martedì 9 dicembre, i cieli saranno sereni su gran parte della Sicilia, con alcune eccezioni nelle città di Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani, dove al mattino si prevede cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno miti, con le città più calde, Catania e Siracusa, che raggiungeranno massime di 19 gradi. La città più fredda sarà Enna, con minime di soli 6 gradi nelle ore serali. In generale, si prospetta una giornata favorevole, con temperature piacevoli e cieli per lo più limpidi.