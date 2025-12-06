Presentato nella giornata di ieri dal sindaco Enrico Trantino, durante una conferenza stampa nel Palazzo degli Elefanti, il cartello ufficiale dei diversi eventi in città, che si distribuiranno da Natale a Capodanno. La nostra città di Catania si prepara ad accogliere il nuovo anno con un calendario ricco di eventi! Gli occhi di tutti sono però puntati sulla tanto attesa serata del 31 dicembre, con l’imperdibile evento in Piazza Duomo, dove il protagonista assoluto sarà Ghali. Inoltre, sul palco si alterneranno numerosi cantanti tra cui Zapato, Color Indaco, Kaballà e Marina Rei, a cui si aggiungerà una “presenza X”, un ospite misterioso, ancora non svelato.

Un Natale e un Capodanno ricco di eventi

Un cartello a costo zero, possibile grazie all’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno. Per quest’anno saranno distribuiti su tutto il territorio, dal centro alla periferia, otre 50 eventi. La città verrà animata da numerosi eventi tra cui: concerti gospel, canti e musiche natalizie, spettacoli di marionette e opera dei pupi, esibizioni di artisti di strada, rappresentazioni itineranti, novene, fiabe e narrazioni natalizie, con una Notte bianca tra musei e mercatini. A tutto questo si aggiungeranno venti rappresentazioni di Palcoscenico Catania dedicate alle periferie e finanziate dal Ministero della Cultura che ha già confermato un nuovo sostegno per il prossimo anno.

“Un Natale e un Capodanno per tutti con tanti eventi”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. “Questa è una città che ha bisogno di unità per andare avanti tutti nella stessa direzione nel rispetto delle regole, della legalità e per accompagnare la trasformazione che stiamo realizzando tutti insieme. Avremo decine di eventi perché abbiamo accolto tutte le proposte che sono arrivate e che animeranno le nostre piazze. Nella notte di San Silvestro avremo artisti siciliani ma anche ospiti di rilievo nazionale. E contiamo sempre di avere anche altri uno due nuovi artisti catanesi che possiamo segnare con una X e che speriamo di poter annunciare tra qualche giorno”.

Le prime anticipazioni sulla notte di Capodanno

Il programma della Notte di Capodanno, che sarà presentato da Ruggero Sardo, prenderà il via alle 20.30 in piazza Duomo. Anche quest’anno verrà allestiti uno schermo con ritorno audio in piazza Università. Durante la serata si esibiranno diversi artisti, tra cui Zapato, Color Indaco, Kaballà, Marina Rei, e altri ancora, con la sorpresa di un ospite misterioso, l’ospite X. Dopo la mezzanotte, sarà la volta dell’atteso showcase di Ghali, seguito da un dj set con Radio Studio Centrale che accompagnerà i festeggiamenti fino a notte inoltrata.