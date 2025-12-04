Tra le molte priorità al centro dell’attività di ANAFePC – l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e la Promozione della Cultura – un tema sta assumendo un peso sempre più rilevante: il caro voli da e per la Sicilia. L’associazione, che si occupa di tutelare i diritti dei cittadini, monitorare la qualità dei servizi pubblici e privati e sostenere il lavoro, considera l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei una vera emergenza sociale, destinata ad aggravarsi con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

L’emergenza del costo dei biglietti

Oggi, sulle tratte più frequentate come Milano-Catania, Milano-Palermo, Roma-Catania e Roma-Palermo, il prezzo medio si aggira intorno ai 200 euro a tratta. Una cifra proibitiva per molte famiglie, specialmente in un contesto economico ancora segnato da rincari e difficoltà. Per un territorio insulare come la Sicilia, il trasporto aereo non è un lusso, ma una necessità. Tariffe così elevate finiscono dunque per limitare un diritto fondamentale: quello alla mobilità, creando ulteriori disuguaglianze rispetto al resto del Paese.

Le richieste di ANAFePC

“La battaglia contro il caro voli è una battaglia di civiltà”, afferma il presidente Calogero Coniglio, sottolineando la necessità di interventi immediati per calmierare i prezzi. Tra le soluzioni proposte: l’introduzione di un regime stabile di continuità territoriale, tariffe sociali per studenti, lavoratori e famiglie in difficoltà e maggiore concorrenza tra compagnie. Il vice presidente Maurizio Cirignotta evidenzia inoltre l’importanza di superare monopoli e pratiche speculative, anche attraverso il possibile ingresso di nuovi operatori o di compagnie pubbliche.

Secondo ANAFePC, il riconoscimento concreto del principio di insularità deve diventare una priorità, affinché la distanza geografica non si trasformi in un peso economico aggiuntivo per i cittadini siciliani.