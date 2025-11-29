Concorso INGV: indetto un nuovo concorso volto all’assunzione di collaboratori tecnici degli Enti di Ricerca. Nello specifico, la selezione indetta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia prevedono la copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Inoltre, le selezioni saranno rivolti anche a chi possiede esclusivamente il diploma. Le domande dovranno essere inviate entro il 22 dicembre 2025. Di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Concorso INGV, le sedi di lavoro

Nello specifico il concorso è volto alla copertura di quattro posti, così distribuiti:

profilo A, n.1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca per l’Area Tematica: “Supporto tecnico per la gestione di reti di monitoraggio geodetiche”, Osservatorio Nazionale Terremoti, sede di Roma;

posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca per l’Area Tematica: “Supporto tecnico per la gestione di reti di monitoraggio geodetiche”, Osservatorio Nazionale Terremoti, profilo B, n.1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca per l’Area Tematica: “Laboratori di prospezioni geofisiche”, Sezione Roma 2;

posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca per l’Area Tematica: “Laboratori di prospezioni geofisiche”, profilo C, n.1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca per l’Area Tematica: “Laboratori geochimici”, Sezione di Palermo;

n.1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca per l’Area Tematica: “Laboratori geochimici”, profilo D, n.1 posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca per l’Area Tematica: “Reti di monitoraggio geochimico”, Sezione di Palermo.

Concorso INGV, i requisiti specifici richiesti

Oltre ai requisiti generali, richiesti da qualsiasi concorso pubblico, in questo sarà richiesto il possesso del seguente titolo di studio:

per il profilo A: D iploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità) di Perito industriale indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni o Elettrotecnica o Automazione del vecchio ordinamento ovvero diploma rilasciato da un Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo in Elettronica ed Elettrotecnica o Meccanica e Meccatronica o Energia del nuovo ordinamento;

iploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità) di Perito industriale indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni o Elettrotecnica o Automazione del vecchio ordinamento ovvero diploma rilasciato da un Istituto Tecnico Settore Tecnologico indirizzo in Elettronica ed Elettrotecnica o Meccanica e Meccatronica o Energia del nuovo ordinamento; per gli altri profili: Diploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità);

Diploma di istruzione secondaria di II grado (diploma di maturità); aver maturato comprovata esperienza della durata e della tipologia indicata nel bando, specifica per ogni profilo professionale.

Concorso INGV, la selezione

La selezione dei candidati prevede la valutazione dei titoli e l’espletamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Nello specifico: