Meteo Sicilia: Le previsioni meteo per questa ultima settimana di novembre in Sicilia non sono delle migliori. Le temperature subiranno un abbassamento significativo, con temperature che potranno scendere fino a 3 gradi. E dopo settimane di clima quasi primaverile, le temperature si fanno più rigide! Sarà quindi una settimana caratterizzata da un calo delle temperature, con la possibilità di freddo intenso, soprattutto nelle ore serali e notturne. Di seguito tutte le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, lunedì 24 novembre 2025

Per la giornata odierna di lunedì 24 novembre 2025, nonostante una leggera diminuzione della pressione atmosferica, non ci saranno piogge significative. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nubi più dense nella parte occidentale della Sicilia. In tutti i capoluoghi siciliani i cieli non saranno sereni. Nelle città di Caltanissetta, Enna e Trapani durante tutto l’arco della giornata il sole sarà coperto per tutto il tempo, con cieli molto coperti. le temperature massime saranno in diminuzione su tutte le città siciliane. A tal proposito, la città più calda sarà Siracusa, con massime di 19 gradi. A seguire le città più calde saranno Catania, Messina e Palermo con massime di 18 gradi. La minima più fredda sarà quella di Enna, dove durante le ore serali e notturne si raggiungeranno i 3 gradi. Minime basse anche a Caltanissetta, con temperature di soli 4 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 25 novembre 2025

Durante la giornata di martedì 25 novembre la pressione sarà debole su tutto il La mattinata sarà asciutta, ma nel corso della giornata le nuvole aumenteranno. Dal pomeriggio ci saranno piogge, anche intense, soprattutto nella parte occidentale della Sicilia. territorio regionale. Le temperature saranno in leggere aumento sulla maggior parte dei territori siciliani. Le città più fredde si registreranno a Messina, Palermo e Siracusa con massime di ben 20 gradi. A seguire la città di Catania, con massime di 19 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 26 novembre 2025

durante la giornata di mercoledì 26 novembre i cieli continueranno ad essere coperti su gran parte del territorio. Vi sarà inoltre qualche pioggia schiarita nelle città di Agrigento, Enna e Palermo. Nel resto della Sicilia i cieli saranno coperti da diverse nubi sparse. Le città più calde si riconfermano quelle di Siracusa e Catania, con massime che toccheranno i 19 gradi. A seguire la città di Messina, con massime di 18 gradi. Anche per la giornata di mercoledì, la città più fredda sarà Enna con temperature minime di soli 4 gradi.