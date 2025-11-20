Test finale ATA: Dal 15 al 19 dicembre 2025 si svolgeranno le prove finali per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA, un passaggio fondamentale per il personale che ha completato la formazione e deve sostenere il test finale ATA.
A pochi giorni dall’avvio delle sessioni, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato quattro nuove FAQ, con chiarimenti su casi particolari legati alla partecipazione dei candidati.
Calendario ufficiale del test finale ATA
Ecco il calendario completo delle prove, suddivise per profilo:
- 15 dicembre – ore 9:00: operatore dei servizi agrari
- 15 dicembre – ore 14:30: collaboratore scolastico (primo turno)
- 16 dicembre – ore 14:30: collaboratore scolastico (secondo turno)
- 17 dicembre – ore 14:30: assistente tecnico – I posizione economica
- 18 dicembre – ore 14:30: assistente tecnico – II posizione economica
- 19 dicembre – ore 9:00: assistente amministrativo – I posizione economica, cuoco, infermiere
- 19 dicembre – ore 14:30: assistente amministrativo – II posizione economica
Le sedi vengono comunicate dagli Uffici Scolastici Regionali, pubblicate sui rispettivi siti istituzionali.
Nuove FAQ sul test finale ATA: i chiarimenti del Ministero
1. Prove suppletive per gravidanza e allattamento
Il Ministero conferma che sono previste prove suppletive, come stabilito dal DPR 487/1994, per candidate in:
- stato di gravidanza
- periodo di allattamento
La richiesta deve essere inviata all’USR competente, entro le scadenze indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito del MIM e sugli USR.
2. Cambio di profilo professionale dopo la domanda
Chi ha cambiato profilo ATA (es. da Assistente Amministrativo a Assistente Tecnico) non modifica l’accesso alla prova finale.
Il candidato dovrà sostenere il test finale ATA del percorso formativo effettivamente frequentato, indipendentemente dal nuovo profilo di servizio.
3. Trasferimento in altra Regione (mobilità)
In caso di trasferimento di titolarità in altra Regione, la prova deve essere sostenuta: nella Regione di nuova titolarità, presso la sede stabilita dall’USR.
4. Assegnazione provvisoria o utilizzazione
Questi movimenti non modificano la sede della prova: Il test finale ATA si svolgerà nella Regione della titolarità giuridica, non in quella di servizio temporaneo.