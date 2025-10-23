Supplenze ATA 2025/26: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la nota prot. n. 157048 del 9 luglio 2025, con le “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA” per l’a.s. 2025/26.

Per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) si confermano numerosi principi già in vigore negli anni precedenti, con alcuni chiarimenti che è bene conoscere.

Supplenze ATA 2025/26: Ordine di assegnazione delle supplenze

Le supplenze per il personale ATA vengono attribuite seguendo un ordine di graduatorie molto definito: In primo luogo vengono utilizzate le graduatorie permanenti provinciali per titoli (ad esempio la cosiddetta “24 mesi”).

Se queste risultano esaurite, si ricorre agli elenchi e alle graduatorie provinciali di seconda fascia.

In caso anche queste siano esaurite, i dirigenti scolastici potranno procedere con lo scorrimento delle graduatorie d’istituto, comprese quelle di terza fascia.

Spezzoni e completamento orario

Un aspetto centrale riguarda gli spezzoni di orario (incarichi part-time o frammentati) e la possibilità di completamento: Il completamento dell’orario è sempre garantito solo all’interno dello stesso profilo professionale. Ad esempio, un Assistente Amministrativo potrà completare solo con altro incarico da Assistente Amministrativo, non con un profilo diverso.

È consentito rinunciare a uno spezzone nel caso in cui, al momento della convocazione per lo spezzone, non fosse disponibile un incarico a tempo pieno. In quel caso si potrà accettare successivamente un incarico a tempo pieno.

Supplenze ATA 2025/26: Ordine di assegnazione delle supplenze

Le nomine seguono una sequenza ben definita: