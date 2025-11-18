Meteo Sicilia: nella giornata di oggi, gran parte della Regione Sicilia sarà interessata da condizioni meteo instabili, con forti venti e precipitazioni sparse. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta gialla, avvisando i sindaci e la popolazione su possibili piogge a carattere temporalesco. Secondo i bollettino ufficiale le precipitazioni saranno “da a isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori centrali e nord-orientali” Per quanto concerne i venti si presenteranno “da burrasca a burrasca forte sud-occidentali sui rilievi”. Di seguito le previsioni meteo nello specifico e con focus sulla nostra città di Catania.

Meteo Sicilia, allerta gialla sulla regione

Per la giornata di oggi, contraddistinta da allerta gialla, una perturbazione attraverserà la regione, portando condizioni di maltempo generale. Previste piogge in quasi tutti i capoluoghi siciliani. I cieli saranno grigi e coperti per tutto l’arco della giornata unica eccezione la città di Palermo che sarà contraddistinta da piogge e schiarite e la città di Trapani dove le piogge si intervalleranno a cieli sereni. Per la giornata di oggi le temperature saranno in leggera diminuzione rispetto al 17 novembre, piove durante le ore centrali le temperature massime hanno sfiorato i 24 gradi. Per la giornata di oggi le temperature più alte si registreranno nelle città di Siracusa, Palermo e Messina con massime di ben 22 gradi. A seguire la nostra città di Catania con massime di 21 gradi e minime di 18 gradi. La città più fredda si riconferma Enna con minime di 11 gradi durante le ore serali.

Meteo Sicilia, le previsioni per Catania

Durante questa giornata di allerta gialla a Catania, il cielo resterà nuvoloso per tutto il giorno e la serata. Sebbene non siano previste forti precipitazioni, inizierà a piovere solo in tarda serata, intorno alle 23:00. Le piogge saranno di intensità moderata, ma non si prevede un accumulo significativo di acqua. Per quanto concerne le temperature si manterranno stabili con massime di 21 gradi e minime di 17 gradi durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, la giornata del 19 novembre

Durante la giornata di mercoledì 19 novembre, il tempo si presenterà instabile. L’allerta gialla sulla Regione Sicilia si allontanerà, lasciando dietro di sé cieli sereni o poco nuvolosi. Previste precipitazioni sparse solo nella città di Messina. cieli coperti nella nostra città di Catania, Ragusa e Siracusa.