Ultimi giorni per inviare richiesta come tutor disabilità e DSA. Si avrà tempo fino al 24 novembre 2025 per poter accedere al al bando per l’assegnazione di 120 collaborazioni part-time per l’assistenza nell’attività didattica di studenti e studentesse disabili e/o con DSA iscritti/e all’Università di Catania.

Per poter inviare richiesta si dovrà accedere al Portale Studenti (menu “Carriera > Domande > Collaborazione part-time finalizzata all’assistenza nell’attività didattica di studenti disabili”.

I requisiti richiesti

Possono partecipare alla selezione tutte le persone che, per l’anno accademico 2025/26, risultano regolarmente iscritte (sia in corso che fuori corso) all’Università di Catania, purché siano al 2° o 3° anno di un corso di laurea, agli ultimi 3 anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, o al 1° o 2° anno di un corso di laurea magistrale. Possono partecipare anche coloro che sono iscritti con riserva al 1° anno dei corsi di laurea magistrale, a condizione che conseguano la laurea triennale entro il 31 dicembre 2025.

Inoltre, è richiesto di aver superato e registrato, con media non inferiore a 22/30, almeno 1/3 dei crediti previsti dall’ordinamento del proprio corso di studio per gli anni di corso antecedenti.

La durata del servizio e gli obblighi

Il servizio della collaborazione part-time prevede un impegno della durata massima di 200 ore per lo svolgimento di attività di supporto didattico, tra cui: incontri personalizzati per favorire l’apprendimento della materia, ricerca e approfondimenti, supporto nella ripetizione, elaborazione di mappe concettuali, sbobinamento delle lezioni registrate. Previsto anche accompagnamento, si parla: di aule, affiancamento a lezione, supporto nel prendere appunti, accompagnamento ai colloqui con docenti e alle sessioni di esami. Previsto anche disbrigo pratiche burocratiche e altri eventuali compiti legati alle iniziative e attività del CInAP.