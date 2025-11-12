Meteo Sicilia: arriva l’estate di San Martino, sole e temperature miti. In Sicilia torna il bel tempo grazie alla rimonta dell’anticiclone che porta con sé l’“estate di San Martino”. Dopo giorni di variabilità e qualche nube sparsa, l’isola ritrova condizioni di stabilità atmosferica, cieli sereni e un graduale rialzo delle temperature, soprattutto nei valori massimi.

Mercoledì 12 novembre: sole prevalente e temperature stabili

La giornata di oggi, mercoledì 12 novembre, sarà all’insegna del bel tempo su tutta la Sicilia. Il meteo in Sicilia sarà caratterizzato da pressione stabile che garantisce ampio soleggiamento e poche nuvole su gran parte del territorio regionale;

Temperature massime tra 15°C e 21°C , minime stabili.

, minime stabili. Venti deboli dai quadranti nord-orientali.

Mari poco mossi.

A Catania, cielo poco nuvoloso o velato per l’intera giornata, con una temperatura massima di 20°C intorno alle ore 14:00 e una minima di 14°C al mattino. I venti saranno deboli, mentre l’intensità solare raggiungerà il picco intorno alle 13:00, con un indice UV di 2.8. Una giornata ideale per passeggiare sul lungomare o per un caffè in centro, approfittando della luce piena di novembre.

Meteo Sicilia, giovedì 13 novembre: piena estate di San Martino

Il meteo Sicilia di domani, giovedì 13 novembre, sarà straordinario, in quanto l’isola vivrà la sua piena estate di San Martino, con giornate soleggiate e clima più mite;

Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque,

Temperature massime comprese tra 16°C e 22°C,

Ventilazione in attenuazione e mari calmi.

A Catania, il sole dominerà dal mattino fino al tramonto: le temperature varieranno dai 13°C delle prime ore dell’alba, fino a 20°C a pranzo, con un clima gradevole e asciutto. La qualità dell’aria resterà accettabile e la visibilità ottima, perfetta per chi vuole godersi la città ai piedi dell’Etna in tutta la sua luminosità.

Meteo Sicilia, venerdì 14 novembre: qualche nube sparsa

Venerdì 14 novembre si prevede un lieve cambiamento sul meteo Sicilia: nubi sparse interesseranno Agrigento, Caltanissetta e Palermo, ma senza fenomeni di rilievo;

Sul versante meridionale e ionico, invece, il sole continuerà a prevalere.

Temperature ancora miti, con massime fino a 22°C e minime intorno ai 13°C.

A Catania, la giornata sarà ancora serena e stabile: cielo limpido, brezze leggere e valori termici che oscilleranno tra 13°C al mattino e 22°C nelle ore più calde, tra le 12:00 e le 15:00. Il mare resterà calmo e il clima perfetto per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto.