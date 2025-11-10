Meteo Sicilia: durante questa seconda settimana di novembre si abbasseranno le temperature massime in tutta la Regione Sicilia. L’inizio della settimana si preannuncia con giornate nuvolose, qualche pioggia e brevi schiarite, tipiche di questa stagione. Sarà il momento giusto per tirare fuori dai ripostigli i maglioni più pesanti e prepararci ad affrontare le nuove ondate di freddo. Di seguito tutte le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo Sicilia, lunedì 10 novembre 2025

Durante la giornata odierna di lunedì 10 novembre, la pressione atmosferica inizierà a salire su tutta la regione, portando con sé un miglioramento generale. Il tempo si presenterà più asciutto soprattutto nei settori centro-meridionali, mentre altrove sarà prevista qualche precipitazione irregolare, soprattutto nella città di Messina e di Trapani ,dove durante le ore centrali della giornata saranno previste qualche pioggia e schiarita. Nel resto dei capoluoghi siciliani sono invece previste diverse nubi sparse. La città più calda sarà Siracusa con una massima di 23 gradi e una minima di 15 gradi. Di seguito la nostra città di Catania con massime di ben 21 gradi. la città più fredda sarà a Enna con minime che toccheranno, durante le ore serali e notturne, 8 gradi.

Meteo Sicilia, martedì 11 novembre 2025

Durante la giornata di martedì 11 novembre la pressione sarà stabile sulla regione, garantendo una giornata per lo più soleggiata o al massimo poco nuvolosa. Per la giornata di martedì in nessun capoluogo siciliano saranno previste precipitazioni. Le città più calde saranno Siracusa e Messina con temperature massime di 21 gradi. A seguire la nostra città di Catania con massime di 20 gradi e minime di 13 gradi. Tra le città più fredde, si Enna con minime che toccheranno i 7 gradi. A seguire la città di Caltanissetta con minime di 7 gradi e massime di 17 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 11 novembre 2025

la giornata di mercoledì 11 novembre sarà caratterizzata da una pressione stabile su tutta la regione. Si preannuncia, quindi, una giornata all’insegna dei cieli sereni, le nubi si allontaneranno da tutti i capoluoghi siculi. Tra le città più calde con temperature massime di 20 grado figurano le città di: Siracusa, Trapani, Palermo, Messina e Catania. La città più fredda si riconferma Enna con una minima di soli 6 gradi.