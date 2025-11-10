Si sono aperte giorno 30 ottobre 2025 le iscrizioni per il primo appello agli esami filtro di medicina. Tutti i futuri studenti avranno tempo fino a giorno 15 novembre! Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Le iscrizioni per il primo appello

Le iscrizioni al semestre aperto di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Si ricorda che le iscrizioni resteranno aperte fino alle 23:59 del 15 novembre 2025, e dovranno essere effettuate tramite il portale dell’università di riferimento. In seguito, ogni ateneo comunicherà sede, orario e modalità di accesso alle prove, garantendo uniformità a livello nazionale. Sarà proprio questo primo appello a rappresentare il debutto del nuovo modello introdotto dal MUR!

Come si svolgeranno gli esami

Il primo appello sarà fissato per giorno 20 novembre 2025 e inizierà in tutte le università italiane alle 11:00. si ricorda che ogni studente potrà sostenere uno, due o tutti e tre gli esami previsti, in base al percorso seguito e alla propria preparazione. Come già comunicato nei mesi precedenti le materie d’esame saranno:

chimica e propedeutica biochimica;

fisica;

biologia.

Ciascun esame avrà una durata di 45 minuti, con un intervallo di 15 minuti tra una prova e l’altra. Secondo quanto si può leggere sul sito ufficiale dell’università di Catania, il voto sarà espresso in trentesimi con la possibilità della lode. È attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta omessa, meno 0,10 (- 0,10) punti per ogni risposta errata.

Si ricorda che i risultati esami del primo appello saranno pubblicati entro il 3 dicembre 2025, attraverso i canali ufficiali degli atenei.

Le date da segnare

sono già note le date per il secondo appello del semestre filtro! Le iscrizioni alla seconda sessione d’esami apriranno il 21 novembre 2025 e si chiuderanno il 6 dicembre 2025 alle ore 23:59. in questo caso gli esami si svolgeranno il 10 dicembre e, anche in questo caso, inizieranno alle ore 11:00. Avranno la stessa struttura e saranno seguiti dalla pubblicazione dei risultati entro il 23 dicembre 2025.