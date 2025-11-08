Bonus studenti e famiglie: con la Legge di Bilancio 2026, il Governo ha introdotto nuove misure a sostegno delle famiglie italiane. Sono infatti stati stanziati circa 1,6 miliardi di euro aggiuntivi, per un totale di 3,5 miliardi di euro nel triennio 2026-2028.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di rafforzare il sistema di aiuti alle famiglie e creare condizioni più favorevoli alla genitorialità. Per farlo, la manovra introduce una serie di misure mirate, pensate per rispondere alle diverse esigenze dei genitori e dei loro figli. Si punta quindi a rafforzare la conciliazione tra lavoro e vita familiare, tra congedo parentale potenziato e aiuti economici per genitori separati. Di seguito tutte le novità per l’anno 2026.

Bonus studenti e famiglie, il bonus mamme

Sale l’importo del bonus per le mamme lavoratrici, che passa da 40 a 60 euro mensili, per un totale annuo di 720 euro. Si tratta di un aiuto concreto pensato per sostenere le madri che ogni giorno si dividono tra lavoro e famiglia. Il contributo resta esentasse e spetta alle madri con almeno due figli e un ISEE fino a 40.000 euro. Il bonus può essere percepito fino ai 10 anni del figlio più piccolo, oppure fino ai 18 anni nel caso di famiglie con tre o più figli. Potranno richiederlo dipendenti, lavoratrici autonome e libere professioniste direttamente tramite il portale Inps, autenticandosi con Spid, Cie o Cns. In questo modo, la procedura di accesso resta semplice e completamente digitale. Ma le novità non si fermano qui. La manovra prevede anche una decontribuzione fino a 8.000 euro per i datori di lavoro che assumono donne con almeno tre figli minorenni, disoccupate da almeno sei mesi.

Bonus studenti e famiglie, aiuti abitativi

Nella nuova manovra economica arrivano 20 milioni di euro l’anno per sostenere i genitori separati o divorziati che si trovano costretti a lasciare la casa di proprietà. Il contributo è destinato a chi ha figli fino a 21 anni e non è assegnatario dell’abitazione familiare, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi vive una situazione di particolare fragilità economica e personale. Accanto a questo intervento, sono previste importanti novità sul fronte delle detrazioni fiscali. Se la riforma verrà approvata, sarà introdotto un coefficiente più favorevole, pari a 0,85, anche per le famiglie con un solo figlio. In questo modo, la spesa massima detraibile salirà fino a 11.900 euro, rispetto ai 9.800 euro attuali, garantendo un vantaggio economico più consistente per molti nuclei familiari.

Infine, la manovra conferma l’impegno verso le famiglie in maggiore difficoltà, rifinanziando la Carta “Dedicata a te” per i prossimi due anni. A questo strumento vengono destinati 500 milioni di euro, da utilizzare per sostenere le spese essenziali. La social card, introdotta nel 2023, resta un contributo una tantum da 500 euro, utile per l’acquisto di beni di prima necessità come alimenti, prodotti per l’infanzia e generi di prima utilità.

Bonus studenti e famiglie, Carta Valore

Tra le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio spicca la Carta Valore, un bonus pensato appositamente per i neodiplomati. Questa iniziativa, attiva a partire dal 2027, sarà destinata a chi conseguirà il diploma entro i 19 anni di età, e sarà sostenuta da un finanziamento annuo di 180 milioni di euro.

La Carta Valore rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di investire nella propria formazione e nella crescita culturale. Il credito potrà essere utilizzato per una vasta gamma di attività culturali e formative, tra cui l’acquisto di libri, i biglietti per cinema e teatri, gli spettacoli dal vivo, gli abbonamenti a giornali cartacei e digitali, la musica registrata e l’acquisto di strumenti musicali. Inoltre, sarà possibile impiegare il bonus per musei, mostre e corsi di lingua, musica o teatro, offrendo così ai giovani strumenti concreti per arricchire le proprie competenze e le proprie esperienze culturali.