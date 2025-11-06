Meteo Sicilia: ll fine settimana in arrivo sarà un po’ altalenante per quanto riguarda il meteo in Sicilia. Un weekend quindi a due facce: pioggia e temporali all’inizio, sole sabato, e nuvole la domenica. Il consiglio? Godetevi la giornata di sabato, sarà la migliore! Ma ecco nel dettaglio cose ci aspetta.

Sicilia, Venerdì 7 novembre

Venerdì sarà una giornata tutta da ombrello. Dalla mattina sono attese piogge e temporali su buona parte dell’isola, soprattutto lungo la costa ionica, dove non si escludono nubifragi tra Catania, Messina e Siracusa. Anche sul lato tirrenico e in alcune zone interne il cielo sarà molto nuvoloso con piogge più deboli. Nel pomeriggio il maltempo inizierà a calmarsi e in serata dovrebbero arrivare le prime schiarite. Le temperature saranno tra i 13 e i 20 gradi, con un po’ di vento da nord-ovest e mari mossi.

Meteo Sicilia, Sabato 8 novembre

Buone notizie per sabato: l’alta pressione si farà sentire e porterà di nuovo il sole su tutta la Sicilia.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque, magari con qualche nube al mattino sulle zone interne o sul litorale sud, ma nulla di preoccupante.

Sarà la giornata ideale per stare all’aperto, fare una passeggiata o un giro fuori città. Temperature gradevoli e venti deboli renderanno l’atmosfera piacevole. Il mare resterà un po’ mosso, ma senza particolari problemi.

Meteo Sicilia, Domenica 9 novembre

Domenica, purtroppo, il tempo cambierà ancora. Una nuova perturbazione porterà nuvole e qualche pioggia sparsa su tutta la regione. Il mattino inizierà grigio, con piogge leggere soprattutto lungo la costa ionica e nelle zone interne. Nel pomeriggio il tempo resterà variabile, con qualche schiarita qua e là, ma ancora piovaschi in serata. I venti soffieranno da sud e i mari saranno mossi.

Dopo un avvio turbolento, la Sicilia vivrà quindi un fine settimana a due facce, con il sole che tornerà protagonista sabato prima di lasciare nuovamente spazio alle nuvole e alla pioggia domenica.