Nella giornata di ieri, 5 novembre, i carabinieri del Nas di Catania hanno eseguito verifiche igienico-sanitarie all’interno di un noto fast food cittadino. L’attività, del valore stimato di circa 300 mila euro, è finita al centro di un controllo mirato alla sicurezza alimentare. Il nome del locale non è stato reso noto dalle autorità.

Ritrovati insetti e scarafaggi nei locali

Durante l’ispezione, i militari hanno accertato gravi inadeguatezze igieniche, rinvenendo la presenza di insetti e scarafaggi soprattutto negli ambienti destinati alla preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti. Le condizioni rilevate hanno determinato un rischio concreto per la salute pubblica.

Chiusura immediata e sequestro dell’attività

A seguito delle irregolarità riscontrate, i carabinieri del Nas hanno disposto la chiusura immediata del locale e il sequestro amministrativo dell’intera struttura. Il legale rappresentante è stato segnalato alle competenti autorità amministrative e sanitarie per le ulteriori sanzioni e provvedimenti del caso.