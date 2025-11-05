Concorso autisti Sicilia 2025: Arriva una nuova opportunità per chi sogna un impiego sicuro nel settore del trasporto pubblico: l’ATM S.p.A. (Azienda Trasporti Messina) ha indetto un concorso autisti Sicilia 2025 per l’assunzione di 10 operatori di esercizio – autoferrotranvieri con contratto a tempo indeterminato. La selezione, aperta a diplomati con patente D e CQC persone, prevede anche la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni future.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate entro il 1° dicembre 2025 esclusivamente online.

Requisiti richiesti per il concorso autisti Sicilia 2025

Per partecipare alla selezione ATM Sicilia 2025 occorrono:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Patente D e CQC persone in corso di validità;

Cittadinanza italiana o europea;

Età minima 18 anni e non oltre il limite pensionabile previsto per gli autoferrotranvieri;

Idoneità fisica e assenza di condanne penali;

Nessun licenziamento o incompatibilità con la pubblica amministrazione.

Saranno considerati titoli preferenziali:

patenti DE o CE in corso di validità;

laurea triennale o superiore;

esperienza documentata nel trasporto pubblico locale (TPL) urbano o extraurbano.

Concorso autisti Sicilia 2025: Come si svolge la selezione

Se le candidature supereranno le 40 unità, sarà organizzata una prova preselettiva con 60 domande a risposta multipla su:

cultura generale,

codice della strada,

sicurezza nei trasporti pubblici,

dotazioni di sicurezza dei mezzi TPL.

I candidati che supereranno la preselezione saranno ammessi alla prova pratica di guida, durante la quale una commissione verificherà la capacità di conduzione del mezzo e la conoscenza delle operazioni con carro attrezzi o soccorso.

Domanda online entro il 1 dicembre 2025

Le domande per il concorso autisti Sicilia devono essere inviate tramite la piattaforma online ATM, allegando la ricevuta del pagamento di 10,33 euro come contributo di segreteria.

È consigliabile disporre di una casella PEC personale, necessaria per ricevere eventuali comunicazioni ufficiali durante la procedura.

Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale dell’ATM Sicilia nella sezione “Bandi e concorsi”.

Le comunicazioni sulle prove, gli esiti e le graduatorie saranno pubblicate sullo stesso portale.