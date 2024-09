Concorso Autisti 2024: La domanda di partecipazione al bando di concorso del Ministero della Giustizia 2024 per 1000 autisti può essere inviata fino al 25 settembre 2024.

La selezione è rivolta a diplomati e si prevede l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose, area Assistenti, già area funzionale seconda.

Vi sono sedi di lavoro in tutta Italia e non serve avere esperienza regressa, basta essere maggiorenni. Di seguito tutte le informazioni in modo dettagliato.

Concorso autisti 2024, i requisiti

Sono necessari i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dal bando;

previsti dal bando; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

dall’elettorato politico attivo; condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. In caso contrario, darne notizia in fase di candidatura come indicato sul bando;

con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. In caso contrario, darne notizia in fase di candidatura come indicato sul bando; per i candidati di sesso maschile , posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; idoneità psico-fisica all’impiego.

Sono inoltre richiesti:

possesso di patente di guida di categoria B , valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;

, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; non essere incorsi, negli ultimi tre anni, nella sospensione della patente ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada;

possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennio e quinquennio).

Concorso autisti 2024, come presentare la domanda

La domanda deve essere inoltrata dai candidati entro le ore 12 del 25 settembre 2024, esclusivamente via web, collegandosi alla piattaforma del portale inPA. Non è prevista alcuna tassa di iscrizione da versare.

Per accedere alla piattaforma bisogna autentificarsi tramite SPID/CIE/CNS o credenziali eIDAS.

Inoltre i candidati devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale.

Come si svolge la selezione

Il concorso per autisti del Ministero della Giustizia 2024 sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata:

valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alla prova scritta;

Effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, prima dello svolgimento della prova scritta.

I titoli possono dare al massimo 10 punti sulla base dei seguenti criteri:

a) Fino a 3 punti per il voto di diploma.

b) 2 punti per il possesso per l’attestato di abilitazione come istruttore di guida rilasciato dalla Motorizzazione Civile;

c) 2 punti per iscrizione al “Ruolo dei periti assicurativi”;

d) Fino a 5 punti per possesso di patenti superiori a quella di categoria B.

La valutazione è finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a 4 volte il numero dei posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta e al voto di idoneità ottenuto nella prova pratica.

una prova scritta;

Si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, in una sede unica o in sedi decentrate (quindi diverse sedi in Italia) e anche con più sessioni consecutive non contestuali.

La prova consisterà in un test di n. 30 quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (Titolo IV del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) (8 quesiti);

in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro (Titolo IV del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001) (8 quesiti); codice della strada (Titolo I – artt. 1-12; Titolo II, con riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV – artt. da 115 a 130; Titolo V; Titolo VI – artt. da 200 a 201) (14 quesiti);

(Titolo I – artt. 1-12; Titolo II, con riguardo alla segnaletica stradale; Titolo IV – artt. da 115 a 130; Titolo V; Titolo VI – artt. da 200 a 201) (14 quesiti); conoscenza base delle funzioni word ed Excel (4 quesiti);

(4 quesiti); conoscenza della lingua inglese di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (4 quesiti).

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

una prova pratica di guida.

La durata massima è di 15 minuti ed il punteggio massimo attribuibile è di 20 punti.

La prova prevede:

la verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura fino a massimo 6 punti.

del conducente di prepararsi ad una guida sicura fino a massimo 6 punti. esecuzione delle manovre fino ad un massimo di 13 punti.

fino ad un massimo di 13 punti. conoscenza e utilizzo di almeno due elementi che costituiscono l’attrezzatura a corredo del veicolo, punti 1.

Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità nella prova di guida è di 14 punti.

La prova pratica si svolgerà in luoghi idonei alla prova, in una sede unica o in sedi decentrate, con più sessioni consecutive non contestuali.

Graduatoria e assunzione

La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito, sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli a quello nella prova scritta e di idoneità. Resta fermo che il mancato ottenimento dell’idoneità nella prova pratica di guida comporta l’esclusione dalla procedura.

I candidati vincitori possono scegliere la sede di lavoro seguendo l’ordine di graduatoria. Le sedi disponibili saranno rese note al termine della procedura concorsuale, salvo diverse successive disposizioni, in quanto il concorso è su scala nazionale.

I primi classificati, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti, saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia.

Concorso autisti 2024, stipendio

Lo stipendio tabellare annuo per gli Autisti del Ministero della Giustizia (Assistenti) è pari a 19.351,97 Euro lordi per 12 mesi. A questo importo occorre aggiungere la tredicesima e le eventuali indennità, tra cui l’indennità di amministrazione annua lorda che è pari a 3.635,76 Euro.

Lo stipendio è definito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021.