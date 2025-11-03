Meteo Sicilia: Questo inizio di novembre si aprirà la volta di giornate soleggiate, ma porterà con sé anche un’improvvisa ventata di aria fredda. Proprio per questo le temperature saranno destinate a scendere su tutta la Regione Sicilia. Si parlerà quindi di un abbassamento generalizzato che interesserà sia le zone costiere che l’entroterra della nostra isola. Un cambiamento che segna definitivamente l’arrivo dell’autonno in Sicilia! Di seguito tutte le previsioni meteo nello specifico.

Meteo Sicilia, lunedì 3 novembre 2025

Per la giornata di oggi, lunedì 3 novembre 2025, la pressione atmosferica sarà in netta diminuzione, portando con sé un tempo leggermente instabile. Le temperature massime potranno salire fino a 24 gradi, offrendo forse gli ultimi momenti di caldo. D’altra parte, nelle zone interne, si registrerà un abbassamento delle minime, che potranno scendere fino a 10 gradi. Per la giornata odierna, la città più calda sarà Siracusa, con una massima di 25 gradi ed una minima, durante le ore serali, di 16 gradi. A seguire, la nostra città di Catania, con una massima di 24 gradi ed una minima di 17 gradi. La città più fredda sarà Enna con una massima di soli 18 gradi ed una minima, durante le ore serali e notturne, di 11 gradi.

In generale i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi. Previste precipitazioni nella città di Messina.

Meteo Sicilia, martedì 4 novembre 2025

Per la giornata di martedì 4 novembre, la pressione si manterrà stabile sulla Sicilia, garantendo una giornata all’insegna di condizioni meteo generalmente stabili. Durante la giornata di martedì le temperature caleranno su tutta la Regione Sicilia. Proprio come la giornata di lunedì 3 novembre la città più calda sarà a Siracusa, con una massima di 22 gradi e una minima durante le ore notturne e serali di sole 15 gradi. A seguire la nostra città di Catania con una massima di 21 gradi ed una minima di 16 gradi. La città più fredda sarà Enna con una massima di 16 gradi e una minima di soli 9 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 5 novembre 2025

Anche per la giornata di mercoledì, la pressione sarà alta su tutto il territorio siciliano. La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con giornate soleggiate in tutti i capoluoghi siciliani. Le temperature continueranno a scendere di qualche grado. La città più calda rimane Siracusa con una massima di 21 gradi ed una minima di 14 gradi. A seguire la città di Catania con una massime di 20 gradi ed una minima di 14 gradi.