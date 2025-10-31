Meteo Sicilia: Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato da condizioni meteo variabili, con un inizio instabile e qualche rovescio, ma anche ampie schiarite e clima mite. Dopo il passaggio di una perturbazione atlantica, la pressione tornerà gradualmente ad aumentare, riportando il sole su gran parte dell’isola. Le temperature si manterranno comprese tra i 17 e i 22 gradi, con valori notturni in lieve crescita e venti deboli o moderati dai quadranti orientali e meridionali.

Vediamo nel dettaglio come sarà il meteo in Sicilia tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 novembre.

Meteo Sicilia, venerdì: instabilità diffusa e rovesci sparsi

La giornata di venerdì sarà segnata dal passaggio di una perturbazione che porterà piogge intermittenti e brevi temporali su diverse aree dell’isola, in particolare tra Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Le precipitazioni si alterneranno a pause asciutte e momenti soleggiati, specie sul settore orientale, tra Catania e Siracusa. Le temperature massime oscilleranno tra 17 e 22°C, con valori più alti lungo le coste e in lieve aumento nelle ore serali. Il vento sarà debole o moderato di direzione nord-orientale, mentre i mari risulteranno da mossi ad agitati sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno occidentale.

Sabato: ritorno del sole e clima più stabile

Sabato si assisterà a un miglioramento generale grazie all’aumento della pressione atmosferica. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, con nebbie mattutine nelle zone interne e locali piovaschi residui tra Ragusa e Siracusa.

Nel corso della giornata prevarranno ampie schiarite e un clima piacevole, con temperature massime tra 18 e 22°C e minime stabili.

I venti resteranno deboli e variabili, mentre i mari tenderanno a calare fino a diventare quasi calmi lungo il versante ionico.

Meteo Sicilia, domenica: giornata soleggiata e temperature miti

La domenica si preannuncia la giornata migliore del weekend. L’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Sicilia.

Le temperature diurne potranno raggiungere i 23°C nelle zone costiere, specialmente tra Catania, Palermo e Messina, mentre nelle aree interne si manterranno sui 18-20°C.

L’atmosfera sarà ideale per attività all’aperto e gite fuori porta, con venti deboli di brezza e mari poco mossi. Solo in serata potrà affacciarsi qualche velatura da ovest, preludio a un possibile cambiamento atteso nei giorni successivi.