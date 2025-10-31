Agenzia delle Entrate bonus 2025: arriva un importante aggiornamento per chi intende acquistare casa. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, aggiornata a ottobre 2025, che riunisce in un unico documento tutte le regole, i vantaggi e le aliquote in vigore. Dalla tassazione unificata sul contratto preliminare alla proroga del bonus prima casa e le agevolazioni per i giovani under 36, il testo offre un quadro chiaro e aggiornato per orientarsi tra le tante novità fiscali del nuovo anno. Uno strumento utile per chiunque si interfacci con il settore immobiliare, per gestire al meglio pratiche sempre più complesse in tempi di transizione normativa.

Agenzia delle Entrate bonus 2025: imposta unica sul preliminare di compravendita

Una delle principali innovazioni della guida riguarda la semplificazione fiscale del contratto preliminare, passaggio fondamentale che precede il rogito. Dal 1° gennaio 2025, è entrata in vigore un’imposta unica di registro pari allo 0,5%, applicabile sia alle caparre confirmatorie sia agli acconti di prezzo non soggetti a IVA.

Si tratta di una riforma che introduce maggiore chiarezza e uniformità, poiché in passato le due tipologie di somme erano tassate con criteri differenti. Il nuovo sistema consente di scalare l’imposta già versata al momento del rogito, evitando duplicazioni e riducendo la burocrazia.

Restano comunque distinte le operazioni soggette a IVA: gli acconti continuano a essere imponibili, mentre per le caparre si applica la stessa aliquota proporzionale dello 0,5%. In questo modo, chi stipula un preliminare nel 2025 potrà contare su regole più semplici, trasparenti e vantaggiose.

Agenzia delle Entrate bonus 2025: le previsioni per il bonus prima casa

L’Agenzia conferma anche il bonus prima casa under 36, misura da sempre tra le più apprezzate tra i contribuenti, rivolto ai giovani con ISEE fino a 40.000 euro. L’agevolazione prevede l’esenzione totale da imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli acquisti effettuati entro le date previste, oltre a un credito d’imposta per chi acquista con IVA.

Il credito può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione, e resta valido fino al 31 dicembre 2025 anche per chi ha stipulato il preliminare entro il 2024.

Un altro cambiamento significativo riguardante il bonus prima casa, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2025 (n. 207/2024) che ha esteso da uno a due anni il termine entro cui chi acquista un nuovo immobile può vendere quello già posseduto senza perdere i benefici fiscali.

La proroga si applica sia agli atti stipulati dal 2025, sia a quelli del 2024 ancora nei termini. Le condizioni agevolate restano invariate:

imposta di registro ridotta al 2% , per gli acquisti da privato o impresa non soggetta a IVA ;

, per gli acquisti da privato o impresa ; imposte ipotecaria e catastale fisse pari a 50 euro ciascuna;

per gli acquisti con IVA, aliquota ridotta al 4% e imposte fisse da 200 euro.

La guida chiarisce anche che, in caso di ritardo, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per sanare la posizione e conservare i benefici. Un’estensione che offre più serenità a chi affronta una doppia transazione immobiliare, senza il timore di perdere le agevolazioni per mere questioni di tempo.

Agenzia delle Entrate bonus 2025: prezzo-valore, controlli catastali e minori rischi di accertamento

La guida aggiornata richiama esplicitamente il sistema prezzo-valore, che permette di calcolare imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale aumentato del 5% e moltiplicato per i coefficienti previsti (120 per gli immobili ordinari, 110 per la prima casa). Optare per il prezzo-valore può ridurre il potere di accertamento dell’Amministrazione e garantire risparmi concreti, oltre a una riduzione sugli onorari notarili. Accanto a questo, l’Agenzia sollecita controlli preventivi: consultare visure catastali e ipotecarie tramite i servizi digitali prima della firma è una pratica fondamentale per verificare diritti reali, ipoteche o incongruenze e acquistare senza sorprese.