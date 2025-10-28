Domani mattina, mercoledì 29 ottobre, dalle ore 9.00, presso il Comparto 10, Edificio C del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” dell’Università di Catania avrà luogo l’Open Day per le vaccinazioni contro il Papilloma Virus (HPV), dedicato agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo catanese.

La campagna vaccinale

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio e il supporto del rettore Enrico Foti, è stata organizzata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania in collaborazione con il Dipartimento “G.F. Ingrassia”, sotto la direzione della prof.ssa Antonella Agodi, e con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, diretta dal prof. Antonio Mistretta. L’iniziativa rientra nella programmazione ordinaria dell’Asp di Catania, a supporto dei percorsi di promozione della salute, di prevenzione e di diffusione della cultura vaccinale, coordinati dal direttore sanitario, Giovanni Francesco Di Fede.

Durante l’Open Day, gli operatori dell’Asp di Catania saranno presenti per fornire tutte le informazioni necessarie, raccogliere la documentazione anamnestica e somministrare gratuitamente il vaccino a chiunque ne faccia richiesta. Non solo una preziosa opportunità di prevenzione, ma un momento di sensibilizzazione e di diffusione della cultura vaccinale.

I documenti da presentare

L’accesso all’Open Day per la vaccinazione anti-HPV è completamente libero e gratuito. È consigliato, però, che gli interessati portino con sé il libretto delle vaccinazioni, in modo da facilitare il processo e raccogliere correttamente la documentazione necessaria. Per le ragazze nate prima del 1996 e i ragazzi nati prima del 2003, invece, è richiesta una prescrizione del medico curante o dello specialista di un’Azienda Sanitaria Regionale, in base ai fattori di rischio e secondo quanto stabilito dal Calendario di Immunizzazione della Regione Siciliana (D.A. n. 725 dell’11 giugno 2024).

Nel caso in cui non si possa partecipare all’Open Day, gli studenti avranno comunque la possibilità di vaccinarsi presso gli ambulatori vaccinali dell’Asp di Catania. Questi sono aperti tutte le mattine dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi di martedì e giovedì, previa prenotazione sul sito ufficiale dell’Asp (aspct.it), nella sezione “vaccinazioni”. Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare l’indirizzo email stophpv@aspct.it.