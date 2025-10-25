Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per poter partecipare al programma di mobilità nazionale “Erasmus italiano”, per il secondo semestre dell’anno accademico 2025-2026.

Il programma è stato avviato grazie al fondo istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che consente l’erogazione di borse di studio di mobilità sul territorio nazionale. Lo scopo rimane sempre lo stesso: definire percorsi di studio innovativi, che promuovono l’interdisciplinarietà e la flessibilità dell’offerta formativa, rafforzando l’integrazione e la complementarità fra gli atenei.

Di cosa si tratta e i requisiti

Il progetto “Erasmus italiano” offre agli studenti e alle studentesse dell’Università di Catania l’opportunità di ampliare la loro esperienza accademica, partecipando a corsi e sostenendo esami in un’altra università italiana. I periodi di mobilità vanno da tre a sei mesi, durante i quali gli studenti acquisiscono crediti formativi universitari (CFU), che saranno riconosciuti dall’Università di Catania. L’iniziativa è riservata agli iscritti ai corsi di laurea magistrale (biennale o a ciclo unico) per l’anno accademico 2025/2026. Per poter partecipare e accedere alla borsa di studio, è richiesto un ISEE 2025 non superiore a 50.000 euro.

Le università che aderiscono

I posti disponibili in totale sono 229 (224 con borse di studio). Gli atenei nei quali è possibile svolgere la mobilità sono:

Università Ca’ Foscari Venezia: 9 posti (6 con borsa, 3 senza borsa),

Università di Parma: 5 posti (4 con borsa, 1 senza borsa),

Università di Bergamo: 3 posti (2 con borsa, 1 senza borsa),

Università di Bologna: 11 posti con borsa,

Università di Pavia: 10 posti con borsa,

Università di Napoli “Federico II”: 92 posti con borsa,

Università di Cagliari: 21 posti con borsa,

Politecnico di Bari: 24 posti con borsa,

Università della Basilicata: 5 posti con borsa,

Università “La Sapienza” Roma: 35 posti con borsa,

Università di Trieste: 2 posti con borsa,

Università di Trento: 2 posti con borsa,

Università di Roma Tre: 7 posti con borsa,

Università di Siena: 3 posti con borsa.

Le persone interessate possono presentare la propria candidatura online, tramite il portale studenti Smart_Edu, entro il 31 ottobre 2025.