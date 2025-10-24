Bonus elettrodomestici 2025: ecco come ottenerlo. Arriva il decreto del Ministero delle Imprese: dal 27 ottobre al via la registrazione dei venditori. Il contributo sarà erogato come voucher da spendere in 15 giorni. Il bonus elettrodomestici 2025 è ufficialmente realtà.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto attuativo che rende operativa la misura prevista dalla Legge di Bilancio, pensata per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e favorire il riciclo di quelli obsoleti.

Un aiuto concreto per le famiglie, ma anche un passo avanti nella direzione del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

Come funziona il bonus elettrodomestici 2025

Il bonus elettrodomestici si presenta come un voucher digitale, da utilizzare entro 15 giorni dalla sua emissione, valido per coprire fino al 30% del prezzo d’acquisto dell’elettrodomestico scelto. L’importo massimo è di 100 euro per nucleo familiare o 200 euro per le famiglie con ISEE fino a 25mila euro.

Il contributo non è cumulabile con altri bonus analoghi (come il bonus mobili o ristrutturazioni) e potrà essere richiesto una sola volta per famiglia anagrafica.

Il meccanismo è semplice: chi accede al contributo riceve un codice-voucher, da presentare al momento dell’acquisto presso un negozio fisico o un e-commerce aderente. L’importo dello sconto viene poi scalato direttamente al momento del pagamento.

Cosa si può acquistare

Il bonus elettrodomestici copre solo gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica realizzati all’interno dell’Unione Europea. Nello specifico, rientrano nella misura:

Lavatrici e lavasciuga : classe energetica minima A,

: classe energetica minima A, Forni : classe A o superiore,

: classe A o superiore, Cappe da cucina : classe energetica minima B,

: classe energetica minima B, Lavastoviglie : classe minima C,

: classe minima C, Asciugabiancheria : classe minima C,

: classe minima C, Frigoriferi e congelatori : almeno classe D,

: almeno classe D, Piani cottura: conformi agli standard di efficienza energetica del Regolamento UE n.66/2014.

Un requisito fondamentale è la sostituzione di un vecchio elettrodomestico con uno più efficiente, garantendo il corretto smaltimento di quello dismesso.

Bonus elettrodomestici 2025: chi può richiederlo e come fare domanda

Il bonus elettrodomestici è rivolto alle famiglie anagrafiche che acquistano un elettrodomestico nuovo rispondente ai parametri di efficienza previsti. La domanda potrà essere presentata attraverso il sito ufficiale, tramite app IO, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il calendario della misura prevede due fasi:

Dal 23 ottobre 2025 : apertura della piattaforma per la registrazione dei produttori .

: apertura della piattaforma per la registrazione dei . Dal 27 ottobre 2025: registrazione dei venditori che intendono aderire all’iniziativa.

Solo dopo queste fasi sarà annunciata la data del click day per gli utenti finali, che potranno finalmente richiedere il proprio voucher.

Come utilizzare il voucher

Una volta ottenuto, il voucher potrà essere speso entro 15 giorni solari.

Per gli acquisti nei negozi fisici, il venditore accederà alla piattaforma dedicata, verificherà la validità del buono e applicherà lo sconto direttamente sul prezzo di listino.

Per gli acquisti online, invece, gli e-commerce aderenti attiveranno una sezione specifica in cui inserire il codice fiscale e il codice del voucher. Una volta validato il contributo, si potrà procedere al pagamento del prezzo finale già scontato.

Il sistema PagoPA garantirà la tracciabilità delle operazioni, la corretta erogazione degli sconti e la sicurezza dei dati.