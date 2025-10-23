Concorso Vigili del Fuoco 2025: Il concorso Vigili del Fuoco 2025 rappresenta una nuova opportunità di lavoro nel settore pubblico per diplomati interessati a entrare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Ministero dell’Interno ha infatti bandito una selezione pubblica per l’assunzione di 52 ispettori logistico-gestionali, una figura chiave nella gestione organizzativa e amministrativa dell’ente. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 6 novembre 2025.

Chi può partecipare al concorso Vigili del Fuoco 2025

Il concorso è rivolto a cittadini italiani diplomati che soddisfano i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. È richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso licei o istituti tecnici e professionali riconosciuti.

Inoltre, i candidati devono avere meno di 45 anni (salvo alcune eccezioni per il personale del Corpo e chi ha prestato servizio militare) e possedere idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo. Sono esclusi coloro che abbiano riportato condanne penali o siano stati destituiti da incarichi nella pubblica amministrazione.

Come si svolge la selezione

La procedura del concorso Vigili del Fuoco 2025 prevede più fasi di valutazione. In caso di un elevato numero di domande, potrà essere indetta una prova preselettiva con quiz a risposta multipla.

Successivamente, i candidati ammessi dovranno sostenere una prova scritta su materie come diritto amministrativo, diritto costituzionale e contabilità di Stato, seguita da una prova orale. Quest’ultima comprenderà anche elementi di scienza delle finanze, diritto privato e conoscenze informatiche, oltre alla verifica della lingua straniera scelta dal candidato.

Concorso Vigili del Fuoco 2025: Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online entro il 6 novembre 2025, tramite la piattaforma ufficiale del Ministero dell’Interno, accessibile anche dal portale inPA.

Per completare la registrazione è necessario autenticarsi con SPID e indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Il bando completo è disponibile sul sito dei Vigili del Fuoco e nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 21 ottobre 2025.