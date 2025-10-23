Bonus auto elettriche 2025: Boom di richieste per il bonus auto elettriche 2025. In occasione del click day di oggi, migliaia di domande sono arrivate sulla piattaforma Sogei, gestita per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). In appena sei ore, il plafond di risorse destinate all’acquisto di auto a emissioni zero si è praticamente esaurito.

Secondo i dati del Ministero, sono già stati emessi oltre 45mila voucher per un valore complessivo di 481 milioni di euro sui 597 milioni stanziati attraverso la rimodulazione del PNRR. Un ritmo superiore alle aspettative: il MASE puntava a sostenere l’acquisto di circa 39mila veicoli elettrici entro il primo semestre del 2026, ma il target è stato raggiunto in poche ore.

Bonus auto elettriche 2025: Fino a 11mila euro di contributo per i privati e 20mila per le microimprese

Il bonus auto 2025 prevede un contributo a fondo perduto fino a 11mila euro per l’acquisto di veicoli elettrici da parte di privati con ISEE inferiore ai 40mila euro.

Le microimprese possono invece ottenere fino a 20mila euro per l’acquisto di veicoli commerciali green, a condizione di rottamare un’auto termica fino a Euro 5.

Per accedere agli incentivi, è necessario che il richiedente sia intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi, una misura pensata per evitare abusi e richieste fittizie.

Bonus riservato a grandi aree urbane e comuni soggetti a pendolarismo

Gli incentivi auto 2025 sono destinati a cittadini e microimprese residenti in grandi aree urbane con oltre 50mila abitanti, identificate come zone soggette a pendolarismo dall’Istat.

In totale, i comuni ammessi sono 2.460, di cui 368 aggiunti con l’ultimo aggiornamento. Restano invece esclusi i residenti di piccoli centri non soggetti a pendolarismo, pari a circa la metà della popolazione italiana.

Con la rapidità con cui i fondi si stanno esaurendo, il click day di oggi conferma l’elevato interesse verso la mobilità sostenibile e la transizione ecologica promossa dal Governo.