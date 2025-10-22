Al via la prima fase per le qualificazioni per gli Europei U19 di calcio. Gli azzurrini saranno impegnati dal 12 al 18 novembre e le sedi scelte come location per le partite sono lo stadio “Angelo Massimino” di Catania e lo stadio “Aci e Galatea” di Acireale.

L’ Italia debutterà ad Acireale mercoledì 12 novembre contro la Moldova, ore 15. Sabato 15 novembre alle 15:50, allo stadio “Massimino” di Catania, gli azzurri affronteranno la Bosnia ed Erzegovina e martedì 18 (ore 15) la Polonia, sempre nell’impianto etneo.

Di seguito, il calendario completo con tutte le partite al “Massimino” e all’ “Aci e Galatea”:

UEFA European Under-19 Championship Wales 2026

Turno di qualificazione | Gruppo 9

Prima giornata (mercoledì 12 novembre)

Ore 11: Bosnia ed Erzegovina-Polonia, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Ore 15: ITALIA-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale

Seconda giornata (sabato 15 novembre)

Ore 11: Polonia-Moldova, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale

Ore 15.50: ITALIA-Bosnia ed Erzegovina, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Terza giornata (martedì 18 novembre)

Ore 15: Polonia-ITALIA, Stadio ‘Angelo Massimino’ di Catania

Ore 15: Moldova-Bosnia ed Erzegovina, Stadio ‘Aci e Galatea’ di Acireale