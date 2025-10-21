Il concorso PNNR3 per docenti della scuola secondaria sarà aperto anche a tutti gli iscritti ai percorsi abilitanti, che devono ancora conseguire l’abilitazione e per i quali quindi è prevista un’iscrizione con riserva. A rispondere e a far chiarezza su tutte le incertezze il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha deciso di creare un’apposita sezione FAQ.

Chi potrà iscriversi con riserva

Il bando del concorso PNRR 3 per la scuola secondaria prevede la possibilità di presentare l’istanza di partecipazione con riserva per i candidati che stanno frequentando i percorsi abilitanti per docenti. Questo consentirà, a chi non ha ancora conseguito l’abilitazione, di partecipare alla selezione, a condizione che sia iscritto per l’anno accademico 2024/2025 a uno dei percorsi abilitanti disciplinati dall’art. 2-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Inoltre un’altra delle condizioni fondamentali è che l’abilitazione venga ottenuta entro il 31 gennaio 2026. Questo requisito consentirà a molti docenti, che completeranno il percorso abilitante durante i tempi previsti dal concorso, di non perdere questa importante opportunità.

Percorsi abilitanti con crediti ridotti

Molti futuri docenti si domandano se sia possibile iscriversi con riserva pur frequentando percorsi abilitanti con crediti ridotti o specifici (corsi di completamento o per l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione e simili) di cui all’art. 2-ter del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

A rispondere a tale quesito il MIM attraverso l’art. 2-bis del citato Decreto definisce il quadro generale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nel quale si inseriscono anche le fattispecie di abilitazioni previste dall’art. 2-ter. In altre parole anche per i docenti iscritti ai percorsi abbreviati per l’a.a 2024/2025, non ancora in possesso dell’abilitazione al momento della domanda, sarà possibile presentare istanza.

Si ricorda che, anche in questo caso, i docenti dovranno completare completare l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026.