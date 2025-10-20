Meteo Sicilia: la fine di ottobre si avvicina e con essa si preannunciano condizioni meteo più instabili! Durante questo inizio settimana, infatti, i nostri cieli saranno caratterizzati da qualche nuvola e da qualche pioggia e schiarita. Le temperature massime subiranno inoltre una leggera diminuzione, senza però far registrare cambiamenti drastici. Di seguito tutte le previsioni meteo nello specifico!

Meteo Sicilia, lunedì 20 ottobre 2025

Per la giornata odierna, lunedì 20 ottobre, i nostri cieli saranno caratterizzata da qualche pioggia e schiarita, che interesserà maggiormente i settori meridionali e ionici della Sicilia. Più in generale, in tutti i capoluoghi siciliani, il cielo si presenterà coperto da diverse nubi e in qualche tratto della giornata da qualche schiarita. Le temperature massime saranno più basse rispetto alla settimana appena trascorsa.

Tra le città più calde troviamo Agrigento, Palermo, Trapani e la nostra città di Catania, dove durante le ore Ciao centrali della giornata si registrerà una massima di ben 22 gradi. Per quanto concerne le minime più basse, quest’ultime si registreranno nella città di Enna con soli 11 gradi durante le ore serali e 18 gradi durante le ore più calde della giornata.

Meteo Sicilia, martedì 21 ottobre 2025

Durante la giornata di martedì 21 ottobre la pressione atmosferica rimarrà stabile su tutta la regione. Tuttavia si registreranno, durante l’arco dell’intera giornata, cieli nuvolosi su tutti i capoluoghi siciliani. Previste inoltre qualche pioggia e schiarita nella città di Agrigento, che per la giornata di martedì registrerà una massima di 22 gradi e una minima di 15 gradi. A tal proposito, le temperature massime saranno in leggero aumento su tutti i capoluoghi siciliani. Tra le città più calde troviamo la città di Siracusa e la nostra città di Catania, dove durante le ore centrali della giornata, si registrerà una massima di ben 25 gradi. La città più fredda sarà anche per oggi Enna con una massima di 18 gradi ed una minima di 10 gradi gradi durante le ore serali e notturne.

Meteo Sicilia, mercoledì 22 ottobre 2025

Durante la giornata di mercoledì, le condizioni meteo peggioreranno su tutta la Sicilia. Previste piogge nelle città di Caltanissetta Enna Trapani e Catania. Nel resto della Sicilia i cieli saranno caratterizzati da diverse nubi sparse. Nonostante le condizioni climatiche avverse, le temperature massime saranno in leggero aumento rispetto alla giornata precedente. Le città più calde saranno Siracusa e Catania con una massima di 26 gradi. A seguire le città di Messina e Palermo con massime di 24 gradi. Anche per la giornata di mercoledì l’esplora città più fredda sarà a Enna con una massima di 19 gradi e una minima di 11 gradi.