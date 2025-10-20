Recentemente banditi 58.135 posti per i concorsi PNRR 3, suddivisi per tipologia di posto e grado di scuola. Di seguito la ripartizione:
- Infanzia: sono disponibili 7.368 posti per i comuni e 678 per il sostegno, per un totale di 8.046 posti;
- primaria: ci sono 17.063 posti per i comuni e 2.267 per il sostegno, con un totale complessivo di 19.330 posti;
- I grado (Scuola Secondaria di I Grado): sono previsti 10.498 posti per i comuni e 2.242 per il sostegno, con un totale di 12.740 posti;
- II grado (Scuola Secondaria di II Grado): ci sono 15.937 posti per i comuni e 2.082 per il sostegno, per un totale di 18.019 posti.
Nel complesso si parla di 58.135 posti di cui 50.866 posti per i comuni e 7.269 per il sostegno.
Tutte le prove da superare
Tutti i candidati dovranno superare diverse prove di concorso. Prima fra tutte la prova orale, che ha l’obiettivo di verificare le conoscenze relative alla disciplina o tipologia di posto, le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica efficace. A questa si aggiunge una lezione simulata di una lezione in classe. Per i posti di sostegno, la prova orale si concentrerà sulla valutazione delle competenze nelle attività di supporto, sulla capacità di creare ambienti di apprendimento inclusivi e sulla progettazione didattica e curricolare, volta a garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità degli studenti e alle diverse tipologie di disabilità.
Si ricorda che la durata della prova orale varia in base al grado scolastico: 30 minuti per la scuola primaria e dell’infanzia, e 45 minuti per la scuola secondaria.
Potranno accedere alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 70/100 nella prova scritta, in un numero pari al massimo a tre volte il numero di posti disponibili. La valutazione complessiva è espressa in centesimi e tiene conto di tre elementi:
- 100 punti per la prova scritta;
- 100 punti per la prova orale/pratica;
- 50 punti per i titoli accademici, scientifici e professionali
I posti per classe di concorso e regione
Di seguito le tabelle relative ai posti disponibili per regione e per classe di concorso;
- per i posti disponibili per scuola dell’infanzia e primaria, cliccare QUI.
- per i posti disponibili per scuola secondaria, cliccare QUI.
- per i posti disponibili per scuola secondaria di I gradi, cliccare QUI.
- per i posti disponibili per scuola secondaria di II grado, cliccare QUI.