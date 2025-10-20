Recentemente banditi 58.135 posti per i concorsi PNRR 3, suddivisi per tipologia di posto e grado di scuola. Di seguito la ripartizione:

Infanzia : sono disponibili 7.368 posti per i comuni e 678 per il sostegno, per un totale di 8.046 posti;

: sono disponibili 7.368 posti per i comuni e 678 per il sostegno, per un totale di 8.046 posti; primaria : ci sono 17.063 posti per i comuni e 2.267 per il sostegno, con un totale complessivo di 19.330 posti;

: ci sono 17.063 posti per i comuni e 2.267 per il sostegno, con un totale complessivo di 19.330 posti; I grado ( Scuola Secondaria di I Grado): sono previsti 10.498 posti per i comuni e 2.242 per il sostegno, con un totale di 12.740 posti;

Scuola Secondaria di I Grado): sono previsti 10.498 posti per i comuni e 2.242 per il sostegno, con un totale di 12.740 posti; II grado (Scuola Secondaria di II Grado): ci sono 15.937 posti per i comuni e 2.082 per il sostegno, per un totale di 18.019 posti.

Nel complesso si parla di 58.135 posti di cui 50.866 posti per i comuni e 7.269 per il sostegno.

Tutte le prove da superare

Tutti i candidati dovranno superare diverse prove di concorso. Prima fra tutte la prova orale, che ha l’obiettivo di verificare le conoscenze relative alla disciplina o tipologia di posto, le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica efficace. A questa si aggiunge una lezione simulata di una lezione in classe. Per i posti di sostegno, la prova orale si concentrerà sulla valutazione delle competenze nelle attività di supporto, sulla capacità di creare ambienti di apprendimento inclusivi e sulla progettazione didattica e curricolare, volta a garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità degli studenti e alle diverse tipologie di disabilità.

Si ricorda che la durata della prova orale varia in base al grado scolastico: 30 minuti per la scuola primaria e dell’infanzia, e 45 minuti per la scuola secondaria.

Potranno accedere alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 70/100 nella prova scritta, in un numero pari al massimo a tre volte il numero di posti disponibili. La valutazione complessiva è espressa in centesimi e tiene conto di tre elementi:

100 punti per la prova scritta;

100 punti per la prova orale/pratica;

50 punti per i titoli accademici, scientifici e professionali

I posti per classe di concorso e regione

Di seguito le tabelle relative ai posti disponibili per regione e per classe di concorso;